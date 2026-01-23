英特爾、聯電夥伴關係 更具備戰略性
聯電（2303）近年與英特爾深度合作，雙方不僅在12奈米製程展開合作，也逐步擴大至多元製程模組與應用領域。業界分析，兩強合作，不僅在成熟製程與先進技術互補，也有助分散地緣政治風險，強化全球半導體供應鏈韌性，雙方正從單一專案走向更具戰略性的夥伴關係。
業界指出，聯電長期深耕成熟與特殊製程，具備穩定量產能力與廣泛客戶基礎，在顯示驅動IC、網通、車用、電源管理與嵌入式記憶體等領域市占穩固。
英特爾則積極重返晶圓代工市場，並握有先進製程、封裝與材料研發實力。兩家公司合作，形成量產平台與先進技術的互補結構，有助將英特爾部分先進研發成果導入更成熟穩定的製程體系，加快商業化落地。
雙方合作除邏輯製程外，也具備向中介層與先進封裝延伸的空間，包括電源模組、互連層與異質整合相關技術。
