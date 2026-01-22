研華張家豪：AI 產業下一階段 Physical AI 邊緣 AI 扮要角

工業電腦龍頭研華（2395）積極布局邊緣AI（Edge AI），研華嵌入式事業群總經理張家豪22日指出，預計到2034年全球邊緣AI市場規模將高達2,000億美金，是相當大的市場，且AI產業下一階段發展將邁向物理AI（Physical AI），邊緣AI也在此扮演重要角色。

張家豪22日受邀出席「2026CWEF天下經濟論壇」演講。他指出，根據研調機構報告，預計到2034年全球邊緣AI市場規模高達2,000億美金，是相當大的市場，而驅動的引擎就是AI落地到產業現場。

張家豪說，從整個價值鏈來看，硬體占比還是接近一半市場份額，但是軟體跟複雜的服務持續更新，也占了一部分市場份額。不過，邊緣AI要落地到各產業相當複雜，比如機器人、醫療領域。

張家豪表示，三年多前生成式AI「ChatGPT」問世，帶動雲端AI需求蓬勃發展，而再往下一層，就是AI算力要落地到各產業現場，邊緣AI在此扮演重要角色，而再往下一則是Physical AI，比如自主移動機器人（AMR）、人形機器人感知決策情境，或是在醫療場域，人與AI如何協作。

張家豪分析，機器人產業在20-30年自動化時代就有機械手臂，當時是為了降低人工及提升生產效率，之後開始有自動導引車（AGV）和AMR，開始具有一些智慧，以及加入鏡頭等。張家豪說，現在很多賣場、餐廳及零售場域都能看到這些產品，到智慧農業無人機的農藥噴灑，以及最近熱門的人形機器人。這麼多元的機器人產品，如何提供一個完整的平台，其實相當不容易。而真正實現自主移動機器人，從感知、決策到執行，其大腦，就是邊緣AI。

研華邊緣AI產品已與達明機器人 （4585）合作，公司產品也應用在半導體、智慧醫療領域。

研華近年加大力度衝刺邊緣AI業務，2024年占整體營收比重為9.4%，到2025年第3季已達17%，呈現翻倍增長趨勢。研華預計，到2026年中旬邊緣AI業務比重將達25%，全年度則有機會來到30%。