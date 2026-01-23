蘋果改造Siri 升級聊天機器人

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

知情人士透露，蘋果公司計劃今年稍晚將把Siri語音助理大改造為AI聊天機器人，預料在6月全球開發者大會（WWDC）亮相，9月隨iOS 27更新而正式釋出，加入目前由OpenAI、Google稱霸的生成式AI競賽。

彭博引述知情人士報導，這款聊天機器人代號為Campos，將整合入iPhone、iPad與Mac作業系統，取代現有Siri介面。使用者仍可透過目前相同的方式喚出新服務，包括喊「Siri」指令或在iPhone、iPad上長按側邊鍵。

Siri的能力將大進化，甚至超過原先預期在2026年初推出的更新版本。目前Siri欠缺像是ChatGPT、Gemini能夠一來一往對話的能力。

這項功能是蘋果在AI市場翻身計畫的核心。消息激勵蘋果股價21日收盤上漲0.39%。為這項計畫提供底層技術的Google母公司Alphabet同日收盤則勁揚1.9%。

蘋果先前承諾、但仍維持現有介面的「非聊天機器人」Siri更新，會出現在未來幾個月推出的iOS 26.4版本，升級內容2024年已公布的分析螢幕內容與網路搜尋能力提升。

蘋果的聊天機器人將和ChatGPT、Gemini類似，可進行網路搜尋、內容創作、影像生成、資訊摘要與上傳檔案分析。它也會利用個人資料完成任務，更輕鬆地找到特定檔案、歌曲、行事曆事件與簡訊。

不同於在蘋果裝置上運作的第三方聊天機器人，這項新服務可分析目前開啟的視窗與螢幕內容，以執行動作並建議指令；也能控制裝置功能與設定，例如撥打電話、設定計時器或啟動相機。

更重要的是，Siri將整合進所有重要App，包括郵件、音樂、Podcast、電視、Xcode 程式開發軟體與照片。這將讓使用者僅透過語音就能完成更多工作。例如，使用者可要求Siri根據照片內容描述來搜尋圖片，並依指定偏好進行裁切或調整色彩；或是在郵件App中，請Siri撰寫一封與行事曆安排相關的訊息給朋友。

目前仍在討論的一個問題是：聊天機器人可記住使用者多少資訊。ChatGPT等對話式AI可保留大量互動記憶，並在回應請求時引用過往對話與個人細節。基於隱私考量，蘋果正考慮大幅限制這項能力。

聊天機器人將採用蘋果自行設計的使用者介面，但高度依賴由Google Gemini團隊開發的客製化AI模型。

