銳澤成立創新事業群 原總經理周谷樺轉任營運長

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

科技廠房氣體供應系統解決方案領導廠商銳澤（7703）22日召開董事會，通過組織架構調整及高階人事任命案，配合公司營運發展與中長期成長策略，董事會決議正式成立「創新事業群」，以因應全球半導體與高科技產業持續朝向高階製程、低碳與高潔淨度需求演進所帶來的新商機。同時，董事會亦通過人事異動，由原總經理周谷樺轉任創新事業群營運長，並任命原執行副總經理曾建程擔任總經理暨發言人，展現公司在組織治理、經營傳承及打造中長期營運布局企圖心。

周谷樺過去長期擔任銳澤公司總經理，對銳澤核心業務、組織運作及產業脈動具備深厚了解，未來轉任創新事業群營運長後，將專責統籌海外新創公司與新事業體的長期發展策略與資源整合，推動公司持續邁向國際化的布局，強化海外市場經營與業務接單動能，為集團開創新平台與營運新軸。

曾建程在銳澤公司服務年資達14年，並擔任執行副總經理職務6年經驗，係由基層主管歷練而成的專業經理人，長期深耕半導體產業，熟悉高科技廠務工程與製程相關技術規範，具備紮實的工程技術背景與豐富的實務經驗，未來在其帶領下，台灣事業體將持續專注於既有核心工程與系統整合業務，強化專案執行效率與品質，挹注公司整體營運更上層樓。

這次組織調整係基於銳澤長期營運規模擴大與事業版圖多元化考量，透過成立創新事業群，將有助於提升新技術、新產品與海外市場的整合效率，為公司打造第二成長動能，創新事業群聚焦於新品研發及市場推廣、氣體材料銷售以及新式設備製造，藉由持續投入研發資源、加大國內外氣體供應鏈夥伴結盟合作，完善上下游垂直整合，提升整體產品與服務附加價值，並積極強化銳澤日本、新加坡與美國地區海外據點業務拓展布局。

隨著高科技製造對廠務環境潔淨度、製程穩定度與永續要求日益提高，相關設備的應用潛力與市場需求明顯提升，銳澤近年仍持續投入新式設備與環境相關技術研發，包括「肘管集塵裝置ECD（Elbow Capture Device）」與「粉塵捕捉器PCD（Powder Capture Device）」等環保高效能的設備，並已送交客戶進行測試與驗證，待完成客戶端認證、導入實際應用場域後，結合創新事業群的統籌規劃，銳澤將更有效率地整合研發、製造與市場推廣資源，可望加速新產品商轉進程，增添營運動能。

展望未來，銳澤將擴大氣體二次配工程、氣體供應主系統與Turnkey統包接案能力，並拓展客戶服務領域廣度，且在穩固台灣市場基礎之上，透過創新事業群的成立與深化海外據點布局，逐步擴大國際市場能見度，並持續投入新技術與新產品研發，以期在全球高科技與半導體產業長期成長趨勢下，擴張銳澤整體業務成長利基，為營運注入新一波成長動能。

