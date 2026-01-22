銳澤成立創新事業群 周谷樺轉任營運長

銳澤董事會今天通過組織架構調整及高階人事任命案，成立「創新事業群」，因應全球半導體與高科技產業朝向高階製程、低碳及高潔淨度需求演進的新商機，總經理周谷樺轉任創新事業群營運長，執行副總經理曾建程接任總經理。

高科技廠房氣體供應系統解決方案商銳澤表示，周谷樺過去長期擔任銳澤總經理，深入了解銳澤核心業務、組織運作及產業脈動，未來轉任創新事業群營運長，將專責統籌海外新創公司與新事業體的長期發展策略與資源整合，推動國際化布局，強化海外市場經營與業務接單動能，期為集團開創新平台與營運新局。

銳澤指出，曾建程於銳澤服務達14年，擔任執行副總經理職務6年，是由基層主管歷練成為專業經理人，熟悉高科技廠務工程與製程相關技術規範，並具紮實的工程技術背景與豐富實務經驗，未來可帶領銳澤營運更上層樓。

銳澤表示，這次組織調整是基於長期營運規模擴大與事業版圖多元化考量，期透過成立創新事業群，協助提升新技術、新產品與海外市場的整合效率，注入新成長動能。

創新事業群聚焦於新品研發及市場推廣、氣體材料銷售以及新式設備製造，藉由持續投入研發資源，加大國內外氣體供應鏈夥伴結盟合作，完善上下游垂直整合，提升整體產品與服務附加價值，並積極強化銳澤日本、新加坡與美國地區海外據點業務拓展。