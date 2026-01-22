導入AI規模化落地 台灣大奪商周「AI創新百強」鑽石獎

由「商業周刊」主辦的首屆「AI創新百強」今舉行頒獎典禮。台灣大哥大展現AI從技術導入走向規模化落地的關鍵能力，榮獲「中大型企業－資通訊產業鑽石獎」，為該產業最高榮譽。

「AI創新百強」評選聚焦AI是否真正解決產業痛點、創造可衡量價值。評審團指出，台灣大推動「超人計畫」賦能員工，自研AI客服與反詐技術服務企業，在AI時代展現卓越的領跑力。

台灣大哥大表示，台灣大以超過800人技術團隊為核心，長期投入AI研發與產業導入，相關技術已應用於客服、反詐、系統維運與開發流程，並在內部與企業客戶場域中，逐步產生1.2倍至1.5倍的效率提升成效，將電信本業的網路、資安與維運天賦，轉化為可複製的AI產業解方，結合自研AI技術，已廣泛應用於金融、醫療、製造、零售、客服、物流等多元產業。

台灣大哥大擁有國際級AI Data Center(AIDC)，為AI解決方案與企業私有化部署、高效運算、資安控管等應用提供關鍵基礎設施；同時以深厚的電信基礎、大型Data Center維運經驗，協助國網中心共同建置新世代AI運算中心的網路、資安及機電整合工程。兼具關鍵通訊網路、國際級資料中心與資安營運韌性的能力，讓台灣大成為少數能同時滿足高算力、低延遲與高資安需求的電信業者，不僅為國家級運算中心打造穩固的基礎設施，確保算力能夠安全、高速地運作，更助力台灣落實主權AI發展。

台灣大指出，台灣大服務以「6C策略」為核心，整合數位基礎建設服務、雲與算力服務、託管服務、解決方案&AI服務、資安服務、能源管理服務，提供企業從基礎建設、技術平台到產業應用的一站式AI服務，並於去年第四季正式啟用符合Uptime Tier III規格的AIDC，以GPUaaS「算力即服務」支援企業彈性部署AI算力。

台灣大更透過深化夥伴合作，結合自研ASR（Automatic Speech Recognition）語音辨識技術、GenAIus智慧大腦與Agentic AI，協助企業降低導入門檻，加速AI在製造、資通訊、批發零售等多元產業落地。

針對企業內部，台灣大推動「超人計畫」賦能員工AI升級。IT部門去年導入AI SDLC(Software Development Life Cycle，軟體開發生命週期)，建立「人機協作」的最佳配套模式。在需求設計端，透過整理業務流程與文件格式，預期提升1.33倍產能；開發階段由AI輔助架構改寫與POC驗證，去年已有15%的系統導入AI Coding，提高生產效率至1.2倍，Y26目標則預計推升工程師效率達1.3倍；在上線和維運部分，藉由AI輔助使系統測試和維運的效率成長1.5倍。藉由導入AI SDLC，台灣大讓IT工程師專注於更高層次的架構創新與技術攻關，展現IT超人力。