天品打造高階AI伺服器清洗護城河 進軍Rubin供應鏈

隨著全球人工智慧（AI）運算、高效能伺服器需求與資料中心部署加速，天品所打造的AI伺服器液冷散熱系統清洗解決方案已吸引多家國內外主流客戶合作，近日更進軍輝達Rubin供應鏈，訂單能見度延伸至今年第三季。

隨著訂單需求持續湧入，天品已加快擴增產線腳步，初步新製程產線將於今年第一季底前完成，預計可使單月整體產能規模較原先提升30％以上，為2026年營運成長注入強勁動能，並成為推升天品集團未來營運成長的小金雞。

天品旗下子公司奈科潔淨科技，專注於AI伺服器水冷散熱系統、先進散熱模組等之分歧管、水箱等的高潔淨度清洗與品質管理服務，已成功切入資料中心及AI伺服器製造供應鏈，並成為多家國際級伺服器、散熱系統等供應商的合作夥伴。

天品表示，AI伺服器運算效能與功率密度快速提升，除了創造公司AI伺服器清洗業務需求攀高，同時客戶對液冷散熱系統與關鍵零組件的清洗品質與可靠度要求明顯拉高，早期客戶對清洗精度的標準多落在150微米（μm）等級，隨著先進製程伺服器與液冷技術導入，目前部分客戶已明確要求清洗殘留控制需進一步提升至25μm等級，大幅提高製程穩定度、清洗配方、設備精密度與品質控管能力的門檻。

展望2026年，天品指出，AI伺服器清洗業務不僅已成為集團營收成長的重要引擎之一，在公司整體戰略布局中也扮演關鍵的角色。

2025年以來，清洗業務已連月貢獻穩健營收，帶動整體營運規模放大，在2025年12月清洗業務的業績更創新高，可見AI伺服器清洗業務已從新興布局逐步邁向穩健成長階段。今年在新客戶加入、擴增新產線投入運作、新技術服務升級等三大引擎帶動下，加上市場對AI伺服器清洗服務需求持續上升，預期整體營運將顯著成長。