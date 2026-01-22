快訊

蘆洲蔥油餅夫妻遭啃老逆子殺害 解剖赫見共被砍60多刀釀出血性休克

金正恩視察女湯「表情藏不住」全程盯緊緊 畫面曝光挨酸：怪到不行

勇消詹能傑殉職 救災指揮官還原「三進火場始末」同行義消聞詹喪命落淚

天品打造高階AI伺服器清洗護城河 進軍Rubin供應鏈

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
天品董事長李振寬。圖／聯合報系資料照片
天品董事長李振寬。圖／聯合報系資料照片

隨著全球人工智慧（AI）運算、高效能伺服器需求與資料中心部署加速，天品所打造的AI伺服器液冷散熱系統清洗解決方案已吸引多家國內外主流客戶合作，近日更進軍輝達Rubin供應鏈，訂單能見度延伸至今年第三季。

隨著訂單需求持續湧入，天品已加快擴增產線腳步，初步新製程產線將於今年第一季底前完成，預計可使單月整體產能規模較原先提升30％以上，為2026年營運成長注入強勁動能，並成為推升天品集團未來營運成長的小金雞。

天品旗下子公司奈科潔淨科技，專注於AI伺服器水冷散熱系統、先進散熱模組等之分歧管、水箱等的高潔淨度清洗與品質管理服務，已成功切入資料中心及AI伺服器製造供應鏈，並成為多家國際級伺服器、散熱系統等供應商的合作夥伴。

天品表示，AI伺服器運算效能與功率密度快速提升，除了創造公司AI伺服器清洗業務需求攀高，同時客戶對液冷散熱系統與關鍵零組件的清洗品質與可靠度要求明顯拉高，早期客戶對清洗精度的標準多落在150微米（μm）等級，隨著先進製程伺服器與液冷技術導入，目前部分客戶已明確要求清洗殘留控制需進一步提升至25μm等級，大幅提高製程穩定度、清洗配方、設備精密度與品質控管能力的門檻。

展望2026年，天品指出，AI伺服器清洗業務不僅已成為集團營收成長的重要引擎之一，在公司整體戰略布局中也扮演關鍵的角色。

2025年以來，清洗業務已連月貢獻穩健營收，帶動整體營運規模放大，在2025年12月清洗業務的業績更創新高，可見AI伺服器清洗業務已從新興布局逐步邁向穩健成長階段。今年在新客戶加入、擴增新產線投入運作、新技術服務升級等三大引擎帶動下，加上市場對AI伺服器清洗服務需求持續上升，預期整體營運將顯著成長。

伺服器 AI

延伸閱讀

京都住希爾頓飯店一晚2200元！內行喊別衝動：非五星級等級

無懼升息、日圓漲！詹璇依：00955坐穩全台最大日股ETF…揭商社獲利護城河

台半 打入輝達Rubin鏈

黃仁勳曝「Rubin不用冷水機組」衝擊散熱股 大摩建議逢低買進四檔個股

相關新聞

台積電首度披露嘉義先進封裝廠 導入AI與跨國經驗

台積電今（22）日首度開放嘉義先進封裝廠給媒體參觀，為化解先前嘉義封裝廠興建過程工安事件不斷負面影響，台積電今年首度曝光...

影／仁寶2026爆炸性成長 陳瑞聰：盼最短時間重返兆元企業

仁寶旺年會今天在南港舉行，仁寶董事長陳瑞聰在記者會中表示，2025年是營運的谷底，仁寶預計今年AI伺服器業務將實現爆發性...

台積電嘉義AP7工地安全宣言 侯永清：擴產再快仍然是「工安優先」

AI帶動晶片需求升溫、晶圓代工龍頭台積電（2330）加速先進製程與先進封裝擴產之際，台積電資深副總經理暨副共同營運長侯永...

蔗田轉為矽田 嘉義七廠將成台積電最大先進封測廠區

晶圓代工廠台積電持續在台灣研發先進邏輯製程及先進封裝技術，並建置產能，嘉義先進封測七廠第一期廠房已開始進機，第二期廠房建...

護國神山也認證 電力基建成AI競爭關鍵

電力供應成為AI發展的兵家必爭之地，晶圓龍頭大廠台積電（2330）近期在法說會上也承認「足夠的電力才能不受限制擴充產能」...

台積電工安事故後強化管理 將成立半導體營建安全協會

台積電在嘉義科學園區設立2座CoWoS先進封裝廠，雖工安事件頻傳，但廠商加強管理，不影響設廠進度，目前1廠已裝機測試，今...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。