快訊

勇消詹能傑殉職 救災指揮官還原「三進火場始末」同行義消聞詹喪命落淚

不僅霸凌女法官 法界謝宜容再爆爭議！判決不會寫「前院長會處理好」

佳世達晚上八點將召開重訊記者會

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

佳世達（2352）將於22日晚上八點召開重訊記者會，由財務長洪秋金、企業公關室公關長陳雅蘭說明董事會重大決議。

在基本面部分，佳世達2025年12月營收為190.28億元，月增16.43%、年增0.88%；佳世達2025年第4季營收524.6億元，與上季大致持平，年減3.03%；累計佳世達2025全年營收為2,082億元，年增3.24%。

佳世達指出，各事業12月表現均較11月增長，其中又以高附加價值事業營運表現更佳，網通、醫療、智能方案事業的12月營收、第4季營收、全年營收，都較前一年度同期成長。

展望後市，佳世達董事長陳其宏先前預估，2026年營收將優於2025年，同時獲利方面也要大幅度提升。

營收 佳世達

延伸閱讀

緯軟自結2025年營收、獲利皆創新高 ESP達8.45元

亞力自結12月稅後純益1.44億元、年增45％ 單月EPS 0.53元

光聖自結12月淨賺2.57億元 EPS 3.35元、年減2%

房地產巨頭萬科首筆債券展期成功 面臨更大考驗

相關新聞

啟碁搭低軌衛星及800G交換器順風車 股價連漲三根

網通大廠啟碁（6285）近期搭上低軌衛星題材，加上產品結構質變，轉向800G高階交換器及光纖產品，推升股價連漲三個交易日...

光寶科每股54元收購宇智 雙雙漲停鎖死、宇智排隊買單竟逾11萬張

電源大廠光寶科（2301）宣布將以每股54元公開收購網通廠宇智（6470）已發行普通股，最高收購量可達100%（約3.7...

光寶出手收購宇智網通秒漲停亮燈 下個併購版圖鎖定伺服器機櫃

電源供應器大廠光寶（2301）宣布20億元公開收購宇智網通（6470），每股收購價54元，溢價19%，要補足5G技術中固...

外資「首選」調升目標價 台達電股價邁向漲停板再創新高

美系大行調高台達電（2308）目標，重申「首選」，上修2026、2027年每股純益至36.6/53.5，以明年31xPE...

光寶科宣布收購 宇智亮燈漲停

光寶科（2301）21日舉行重訊，將公開收購宇智（6470）。美系大行認為這次交易估值約為2025年的13xPE（～產業...

光寶科以每股54元收購宇智 溢價19%

電源大廠光寶科昨（21）日宣布將以每股54元公開收購網通廠宇智已發行普通股，若以宇智21日收盤價45.35元計算，本次收...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。