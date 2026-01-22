影／台積電首度公開新廠裝機過程 強調全面提升營建工地安全水準

晶圓代工廠台積電持續在台灣投資先進製程和先進封裝設施，今天首度公開台積電嘉義先進封裝廠內部讓媒體拍攝，並罕見公開新廠房裝機過程，現場可見兩部科磊（KLA）半導體晶圓封裝機台拆箱與運裝過程，由於全球AI浪潮推動半導體產業需求增長，台積電也預計將持續在台投資先進封裝技術產能，展現持續投資台灣的決心。

台積電董事長暨總裁魏哲家於日前法人說明會強調，台積電正在新竹和高雄科學園區籌備數期的2奈米晶圓廠，並在未來數年繼續在台灣投資先進製程和先進封裝設施。其中位於嘉義的先進封測七廠第一期廠房目前正在進機，台積電特地邀請媒體前來拍攝進機過程，第二期廠房也正在加緊趕工，展現持續投資台灣的決心。