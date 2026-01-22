南亞科擴產全面加速 斥資48億元採購廠務設備

記憶體大廠南亞科（2408）擴大製造量能動作積極，該公司22日公告取得多筆廠務設備，合計斥資新台幣48.37億元，顯示新廠建置與產線升級正全面加速。

南亞科公告內容指出，此次交易對象包括亞翔工程（6139）、特捷創新工程與漢科系統科技（3402），分別金額為17.68億元、14.61億元與16.08億元，取得標的皆為供生產與營運使用的廠務相關設備，交易對象均非關係人。市場解讀，相關採購應與新廠建設及無塵室工程高度相關，為後續設備進駐與產能擴充預作準備。

南亞科日前法說會上曾說，受惠記憶體市況回溫，規劃2026年資本支出約500億元，創歷史新高，較2025年實際支出134億元大增約2.7倍，其中約七成將用於新廠廠務與無塵室建設，其餘投入關鍵設備採購，不過公司強調，該預算數字仍須經董事會正式核准後方能定案，實際金額將以未來公告為準。