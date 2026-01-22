快訊

勇消詹能傑殉職 救災指揮官還原「三進火場始末」同行義消聞詹喪命落淚

不僅霸凌女法官 法界謝宜容再爆爭議！判決不會寫「前院長會處理好」

Fumi阿姨上女廁掀論戰「發5點聲明」：可去男廁 無意造成女性威脅

南亞科擴產全面加速 斥資48億元採購廠務設備

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
南亞科。圖／聯合報系資料照片
南亞科。圖／聯合報系資料照片

記憶體大廠南亞科（2408）擴大製造量能動作積極，該公司22日公告取得多筆廠務設備，合計斥資新台幣48.37億元，顯示新廠建置與產線升級正全面加速。

南亞科公告內容指出，此次交易對象包括亞翔工程（6139）、特捷創新工程與漢科系統科技（3402），分別金額為17.68億元、14.61億元與16.08億元，取得標的皆為供生產與營運使用的廠務相關設備，交易對象均非關係人。市場解讀，相關採購應與新廠建設及無塵室工程高度相關，為後續設備進駐與產能擴充預作準備。

南亞科日前法說會上曾說，受惠記憶體市況回溫，規劃2026年資本支出約500億元，創歷史新高，較2025年實際支出134億元大增約2.7倍，其中約七成將用於新廠廠務與無塵室建設，其餘投入關鍵設備採購，不過公司強調，該預算數字仍須經董事會正式核准後方能定案，實際金額將以未來公告為準。

南亞科 記憶體

延伸閱讀

石門水庫清淤大科嵌路通車效益高 自行車可通鶯歌淡水

南亞 AI浪潮下的塑化巨頭轉身

謝金河點名記憶體掀浪…南亞科、旺宏、群聯全被喊到！網怒：閉嘴啦

工程品質獲肯定 金門水頭港大型旅客服務中心勇奪金質獎

相關新聞

台積電首度披露嘉義先進封裝廠 導入AI與跨國經驗

台積電今（22）日首度開放嘉義先進封裝廠給媒體參觀，為化解先前嘉義封裝廠興建過程工安事件不斷負面影響，台積電今年首度曝光...

影／仁寶2026爆炸性成長 陳瑞聰：盼最短時間重返兆元企業

仁寶旺年會今天在南港舉行，仁寶董事長陳瑞聰在記者會中表示，2025年是營運的谷底，仁寶預計今年AI伺服器業務將實現爆發性...

台積電嘉義AP7工地安全宣言 侯永清：擴產再快仍然是「工安優先」

AI帶動晶片需求升溫、晶圓代工龍頭台積電（2330）加速先進製程與先進封裝擴產之際，台積電資深副總經理暨副共同營運長侯永...

蔗田轉為矽田 嘉義七廠將成台積電最大先進封測廠區

晶圓代工廠台積電持續在台灣研發先進邏輯製程及先進封裝技術，並建置產能，嘉義先進封測七廠第一期廠房已開始進機，第二期廠房建...

護國神山也認證 電力基建成AI競爭關鍵

電力供應成為AI發展的兵家必爭之地，晶圓龍頭大廠台積電（2330）近期在法說會上也承認「足夠的電力才能不受限制擴充產能」...

台積電工安事故後強化管理 將成立半導體營建安全協會

台積電在嘉義科學園區設立2座CoWoS先進封裝廠，雖工安事件頻傳，但廠商加強管理，不影響設廠進度，目前1廠已裝機測試，今...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。