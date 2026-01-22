緯創再度追加資本支出 台、美雙管齊下擴充產能

緯創（3231）22日董事會後公告，通過於不超過新台幣89.54億元之額度內，追加投資於購置新竹廠區機器設備以及廠房改良，以支應AI相關業務擴展。公司先前於法說會上表示，新竹廠區擴廠主要是為另一大GPU客戶。

同時100%持股之子公司Wistron InfoComm (USA) Corporation (簡稱WUS)擬於美金4,988萬元之額度內，追加美國德州Eagle廠資本支出，以因應未來AI相關業務發展所需，顯示AI伺服器產能仍是供不應求。