護國神山也認證 電力基建成AI競爭關鍵

電力供應成為AI發展的兵家必爭之地，晶圓龍頭大廠台積電（2330）近期在法說會上也承認「足夠的電力才能不受限制擴充產能」，玉山投信指出，除了數位基建之外，電力基礎建設在AI的高速發展之下，也一躍成為基建產業的重點。

PGIM保德信全球基礎建設基金經理人王翔慧指出，根據彭博NEF最新預測，資料中心電力需求預計到2035年將達到106GW，遠高於目前的40GW，未來10年新增的電力需求將是該產業目前需求的2.7倍。

此外，王翔慧分析，目前只有10%的資料中心用電量超過50MW，但在未來10年，新建資料中心的平均用電量將遠超100MW，甚至近1/4將超過500MW之多，電力的供給與穩定將成為AI的競爭指標之一。

王翔慧指出，從美國電力需求成長，也可明顯看出AI與電力之間的緊密連結，王翔慧分析，美國電力需求成長因地域而有顯著差異，目前以德州與西南地區增長最快，而且以資料中心成長主導的地區，通常電力也擁有較高成長性。

據統計，2010年至2020年間，美國電力需求年複合成長僅約1%，但預期從2023年至2030年，電力需求年複合成長將加速至3%，正是因為資料中心電力需求占比上升，以2025年來說，資料中心電力需求占比為4.5%，到了2030年將成長至8.1%。