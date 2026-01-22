快訊

豐原五口遭詐走上絕路…王家女兒夫不和解 要求重判「李團長」坐牢贖罪

豐原五口遭詐整家走絕路 李團長改口「全部認罪」 當庭喊：我做錯了

封面用「川普裸上身騎北極熊」開酸 經濟學人揭美國對歐洲真正威脅

護國神山也認證 電力基建成AI競爭關鍵

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
圖為台積電高雄廠。 圖／聯合報系資料照片
圖為台積電高雄廠。 圖／聯合報系資料照片

電力供應成為AI發展的兵家必爭之地，晶圓龍頭大廠台積電（2330）近期在法說會上也承認「足夠的電力才能不受限制擴充產能」，玉山投信指出，除了數位基建之外，電力基礎建設在AI的高速發展之下，也一躍成為基建產業的重點。

PGIM保德信全球基礎建設基金經理人王翔慧指出，根據彭博NEF最新預測，資料中心電力需求預計到2035年將達到106GW，遠高於目前的40GW，未來10年新增的電力需求將是該產業目前需求的2.7倍。

此外，王翔慧分析，目前只有10%的資料中心用電量超過50MW，但在未來10年，新建資料中心的平均用電量將遠超100MW，甚至近1/4將超過500MW之多，電力的供給與穩定將成為AI的競爭指標之一。

王翔慧指出，從美國電力需求成長，也可明顯看出AI與電力之間的緊密連結，王翔慧分析，美國電力需求成長因地域而有顯著差異，目前以德州與西南地區增長最快，而且以資料中心成長主導的地區，通常電力也擁有較高成長性。

據統計，2010年至2020年間，美國電力需求年複合成長僅約1%，但預期從2023年至2030年，電力需求年複合成長將加速至3%，正是因為資料中心電力需求占比上升，以2025年來說，資料中心電力需求占比為4.5%，到了2030年將成長至8.1%。

AI 美國

延伸閱讀

美國將正式退出世衛 82億元會費未繳清…衛生專家籲華府三思

與台積電一同成長的封測股─精材

高盛今年中國經濟展望 出口續強

環球晶：台美關稅談判結果正面 展開德州二期廠設計

相關新聞

台積電首度披露嘉義先進封裝廠 導入AI與跨國經驗

台積電今（22）日首度開放嘉義先進封裝廠給媒體參觀，為化解先前嘉義封裝廠興建過程工安事件不斷負面影響，台積電今年首度曝光...

影／仁寶2026爆炸性成長 陳瑞聰：盼最短時間重返兆元企業

仁寶旺年會今天在南港舉行，仁寶董事長陳瑞聰在記者會中表示，2025年是營運的谷底，仁寶預計今年AI伺服器業務將實現爆發性...

台積電嘉義AP7工地安全宣言 侯永清：擴產再快仍然是「工安優先」

AI帶動晶片需求升溫、晶圓代工龍頭台積電（2330）加速先進製程與先進封裝擴產之際，台積電資深副總經理暨副共同營運長侯永...

護國神山也認證 電力基建成AI競爭關鍵

電力供應成為AI發展的兵家必爭之地，晶圓龍頭大廠台積電（2330）近期在法說會上也承認「足夠的電力才能不受限制擴充產能」...

台積電工安事故後強化管理 將成立半導體營建安全協會

台積電在嘉義科學園區設立2座CoWoS先進封裝廠，雖工安事件頻傳，但廠商加強管理，不影響設廠進度，目前1廠已裝機測試，今...

第11度入選 華碩榮登《財富》全球最受推崇企業

PC品牌大廠華碩（2357）宣布第十一度入選《財富》雜誌「全球最受推崇企業」排行榜，表彰公司在企業資產管理、社會責任實踐...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。