經部A+計畫通過達明機器人、南亞科、程泰、沃司科技等4項科專補助

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

經濟部技術司22日宣布，A+企業創新研發淬鍊計畫已通過達明機器人、南亞科技（2408）、程泰機械（1583）、沃司科技等四項補助計畫，分別於智慧製造、先進半導體記憶體、高階工具機及AI資料中心等領域推動關鍵技術研發。

技術司表示，相關計畫將強化我國在智慧製造設備、自主半導體製程、高精度機械加工及資料中心運營等核心產業之技術能量，帶動產業升級並提升國際競爭力。

技術司指出，達明機器人「具身智慧賦能產業輪式人形機器人開發計畫」，針對製造業長期面臨人力不足問題，以更貼近實際工廠需求為設計出發點，打造更穩定、安全與能源效率的輪式人形機器人。機器人硬體融合雙七軸手臂、多自由度軀幹與輪式底盤，搭載3D視覺與力覺感測器，具備「精密操作」與「高負載能力」的工業級高精度，可執行精細操作與搬運等工作。軟體技術採用自主進化AI檢測模型等AI代理框架，讓機器人可自我優化，降低企業導入自動化的門檻。相關成果未來可應用於製造業與半導體產線，協助產業提升生產彈性與效率。計畫執行期間預計申請專利15件，帶動投資新台幣1億元，完成後三年內可創造累積產值27億元並新增30個就業機會。

技術司指出，南亞科技「新世代10奈米級DRAM製程與AI超高頻寬記憶體研發計畫」，聚焦新世代記憶體技術研發。隨著AI與高效能運算快速發展，記憶體效能已成為影響AI運算效率的關鍵因素之一。南亞科技投入第四代10奈米級製程，以期提升記憶體效能與製程成熟度，縮短與國際大廠技術差距；並同步開發可支援AI應用的高頻寬、低延遲、低功耗記憶體產品，滿足AI伺服器與先進運算應用。透過計畫推動將強化臺灣在關鍵記憶體元件上的自主供應能力，厚植國內AI算力發展實力，並帶動大規模投資與就業機會。執行期間預期可帶動衍生投資金額新台幣330億元，新增450個就業機會。

在高階機械設備方面，技術司指出，程泰機械、台朔重工「大型車銑複合五軸設備結合旋風切齒加工技術開發計畫」，針對齒輪與軸類零件加工流程冗長、效率受限的問題，開發可整合多道加工程序的大型車銑複合五軸設備，開發國內首套一機整合齒輪加工設備，將原本需多台設備完成的加工流程整合至單一機台，透過製程整合，可有效減少上下料與換線時間，並提升加工尺寸的一致性與定位精度，可有效減少換線與搬運時間，同時提升加工精度與良率，協助國內製造產業朝向高精度、智慧化與節能製程轉型，強化我國在高階製造領域的自主能力。

技術司並指出，面對AI伺服器快速成長所帶來的高熱密度與能源消耗挑戰，沃司科技「預防熱當機與優化機櫃效能之邊緣智能解決方案計畫」，以業界首創的雲邊協同智慧管理架構，提出AI資料中心智慧管理解決方案：透過在機櫃端即時監測與毫秒級預測溫度變化，在問題發生前主動進行調整運作狀態，有效降低熱當機風險與冷卻能耗。相關技術可協助資料中心提升使用效率、降低冷卻能耗，同時強化系統穩定性與資安防護。計畫完成後，預期可帶動產值新臺幣3,000萬元，並推動國內資料中心產業朝向智慧化與綠色營運發展。

