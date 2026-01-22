仁寶董座陳瑞聰：AI 業務將迎來大爆發 助力重返兆元企業

仁寶（2324）董事長陳瑞聰表示，去年AI伺服器業務貢獻營收達100多億元，而今年將會迎來爆發性成長，成長幅度將以倍數計算，成為今年的主要成長動能，爆發時間預計將會落在第2季末至下半年，並且公司也會以最短時間重返「兆元企業」。

去年第4季AI伺服器約占伺服器營收的20%，雖然占總營收比例仍為個位數，但公司預期今年會顯著成長，目標伺服器部分占比達總營收的兩位數以上，而其中將有8成營收來自AI伺服器。同時總經理Tony表示，公司正積極與Tier 1客戶接洽，一旦拿下訂單將會進一步推升公司成長速度。

而關於記憶體對NB的影響，Tony表示，業界總會找到方法解決，例如製造商可能會調整定價或零件配置，而記憶體原本占NB成本約15-18%，現在可能高達40%，因此終端售價可能會隨之調漲，轉嫁至消費者端。目前來看，去年第4季和今年第1季確實可能存在提前拉貨以鎖定低成本的狀況發生，不過第2季可能會略微放緩，接下來再看下半年發展。

目前NB的第1季預估仍為季減約10%，雖然與去年同期相比可能仍會下滑，但受惠於市占率回升與美系大客戶表現回穩，下滑幅度正在縮小。