仁寶董座陳瑞聰：AI 業務將迎來大爆發 助力重返兆元企業

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導
仁寶董事長陳瑞聰（左）及總經理 Tony（右）。記者秦鈺翔／攝影
仁寶董事長陳瑞聰（左）及總經理 Tony（右）。記者秦鈺翔／攝影

仁寶（2324）董事長陳瑞聰表示，去年AI伺服器業務貢獻營收達100多億元，而今年將會迎來爆發性成長，成長幅度將以倍數計算，成為今年的主要成長動能，爆發時間預計將會落在第2季末至下半年，並且公司也會以最短時間重返「兆元企業」。

去年第4季AI伺服器約占伺服器營收的20%，雖然占總營收比例仍為個位數，但公司預期今年會顯著成長，目標伺服器部分占比達總營收的兩位數以上，而其中將有8成營收來自AI伺服器。同時總經理Tony表示，公司正積極與Tier 1客戶接洽，一旦拿下訂單將會進一步推升公司成長速度。

而關於記憶體對NB的影響，Tony表示，業界總會找到方法解決，例如製造商可能會調整定價或零件配置，而記憶體原本占NB成本約15-18%，現在可能高達40%，因此終端售價可能會隨之調漲，轉嫁至消費者端。目前來看，去年第4季和今年第1季確實可能存在提前拉貨以鎖定低成本的狀況發生，不過第2季可能會略微放緩，接下來再看下半年發展。

目前NB的第1季預估仍為季減約10%，雖然與去年同期相比可能仍會下滑，但受惠於市占率回升與美系大客戶表現回穩，下滑幅度正在縮小。

營收 伺服器

台積電首度披露嘉義先進封裝廠 導入AI與跨國經驗

台積電今（22）日首度開放嘉義先進封裝廠給媒體參觀，為化解先前嘉義封裝廠興建過程工安事件不斷負面影響，台積電今年首度曝光...

影／仁寶2026爆炸性成長 陳瑞聰：盼最短時間重返兆元企業

仁寶旺年會今天在南港舉行，仁寶董事長陳瑞聰在記者會中表示，2025年是營運的谷底，仁寶預計今年AI伺服器業務將實現爆發性...

台積電嘉義AP7工地安全宣言 侯永清：擴產再快仍然是「工安優先」

AI帶動晶片需求升溫、晶圓代工龍頭台積電（2330）加速先進製程與先進封裝擴產之際，台積電資深副總經理暨副共同營運長侯永...

台積電工安事故後強化管理 將成立半導體營建安全協會

台積電在嘉義科學園區設立2座CoWoS先進封裝廠，雖工安事件頻傳，但廠商加強管理，不影響設廠進度，目前1廠已裝機測試，今...

第11度入選 華碩榮登《財富》全球最受推崇企業

PC品牌大廠華碩（2357）宣布第十一度入選《財富》雜誌「全球最受推崇企業」排行榜，表彰公司在企業資產管理、社會責任實踐...

台灣AI軟實力獲國際肯定 iKala董事長程世嘉獲2026年艾森豪獎

美國艾森豪基金會（Eisenhower Fellowships，EF）近期宣布2026年度獲獎名單，從全球五大洲遴選出多...

