台積電首度披露嘉義先進封裝廠 導入AI與跨國經驗

台積電今（22）日首度開放嘉義先進封裝廠給媒體參觀，為化解先前嘉義封裝廠興建過程工安事件不斷負面影響，台積電今年首度曝光全球最先進的封裝廠並強調全面提升營建工地安全水準。台積電資深副總經理侯永清表示，過去六個月來，台積電已啟動多項結構性改革，從治理制度、跨國經驗導入到高科技應用，系統性強化工地安全管理，並進一步規劃成立產業級的工程安全協會，期盼將台灣整體半導體工程安全推升至新層次。

侯永清指出，首先在制度面，台積電已將所有營建工地原本由承攬商主導的「安全委員會」與工業安全委員會，全面改為由台積電主動管理，確保各項安全規範與防護措施不僅停留在文件層次，而是能在第一線確實落實與執行。

在經驗導入方面，台積電除深耕台灣外，也在日本與美國建廠，累積豐富的跨國工程與安全管理經驗。

侯永清表示，透過跨國交流，台積電發現許多值得借鏡的作法。去年12月，公司更帶領多數營建夥伴前往日本參訪路島科技，實地了解其安全管理與工法設計，並將適合台灣環境的做法引進，讓現行安全制度出現明顯進步。

隨著工地規模擴大與施工複雜度提升，台積電也積極導入高科技工具輔助管理。侯永清指出，針對堆高機、吊車等高風險作業，台積電已透過感測器與大量CCTV進行即時監控，並將影像集中至中控室。然而，單靠人力難以即時監看大量畫面，因此進一步開發人工智慧（AI）影像辨識技術，當系統偵測到違規或潛在危險行為時，會立即標示問題位置，讓監控人員能即時通知工地進行修正。

在教育訓練上，台積電也跳脫傳統文字或口頭宣導方式，與工研院合作開發沉浸式體驗訓練系統。侯永清說明，透過類似遊戲的操作模式，工人配戴相關設備即可實際模擬高風險作業流程，清楚理解正確且安全的操作方式，有效提升安全意識與執行力。

侯永清強調，安全文化的建立需要長期投入與持續精進，並非短期即可完成。因此，台積電正與元件及營建夥伴共同規劃成立「台灣半導體元件工程安全協會」，整合產業經驗與智慧，建立更具系統性的安全機制。相關法規與制度預計於今年底完成，並於明年初正式運作。