台積電工安事故後強化管理 將成立半導體營建安全協會

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
台積電資深副總經理侯永清今天透露將成立台灣半導體營建安全協會，預計明年初開始運作。記者黃于凡／攝影
台積電資深副總經理侯永清今天透露將成立台灣半導體營建安全協會，預計明年初開始運作。記者黃于凡／攝影

台積電嘉義科學園區設立2座CoWoS先進封裝廠，雖工安事件頻傳，但廠商加強管理，不影響設廠進度，目前1廠已裝機測試，今年可投入量產，另1廠預計明年量產，台積電資深副總經理侯永清今天表示，將與營造商成立「半導體營建工程安全協會」，預計明年初開始運作。

台積電嘉義廠區去年5月起陸續傳出8件工安事故，共造成2死5傷。台積電資深副總侯永清說，目前與營建夥伴討論成立「台灣半導體營建工程安全協會」，預計年底前完成所有法規，明年初開始運作，將中研院合作開發的系統免費提供給所有公司，為營建安全盡一分心力。

侯永清也說，全球產業對半導體需求提升，台積電加速擴廠，在台灣各地新建工程增加，台積公司承諾營建安全是首要考量，參考日本、美國設廠跨國經驗，透過高科技方法提升安全係數，並導入AI偵測危險行為，AP7廠監控室可即時示警並提醒，未來也會應用在其他廠區。

南科管理局長鄭秀絨說，台積電工地管理較其他工地嚴格，去年發生較多事故，可能是因同時進行許多工程，且分包眾多，台積電樹大招風，要做到工安不打折，南科管理局也不會因為是大公司就放水，台積電有許多設廠經驗，可智慧化成為一套系統，並請專家輔導突破盲點。

台積公司廠務資深處長陳鏘澤說，現有挑戰是市場需求激增，但勞動力老化落差，希望打造五大安全精進構面，包括安全文化、軟體升級、工法革新、科技輔助、即時救護，將安全紮根為產業DNA，精準強化溝通，每天2次工具箱會議，以及安全危害模擬訓練並訂定安全績效獎勵制度。

陳鏘澤指出，工地動線管制人車分道、禁止重疊施工，水平面設置安全網、垂直面設置護欄，也從複雜的現場高危險施工，改為精準安全場外預製組裝，並打造量身訂作的科技輔助，AI偵測危險行為發出警報，同時重視勞工健康，廣設AED裝置，首創工區24小時救護車待命。

大三億營造股份有限公司董事長魏瑞伯說，希望每個參與的人都能平安回家，近期做了許多精進計畫，在既有經驗及基礎不斷檢討改進，讓管理貼近現場作業，做好訓練提升安全意識，強化制度並與工班溝通，建立台灣工地安全文化，工人在不安全時也會主動要求停工。

台積電嘉義廠區進度如期，加強工地安全管理。記者黃于凡／攝影
台積電工地加強安全管理，透過工法革新及科技輔助等方法，減低工人意外風險。記者黃于凡／攝影
台積電工地加強安全管理，首創工區24小時救護車待命。記者黃于凡／攝影
台積電 半導體 科學園區 嘉義 南科

