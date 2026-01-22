台積電工安事故後強化管理 將成立半導體營建安全協會

台積電在嘉義科學園區設立2座CoWoS先進封裝廠，雖工安事件頻傳，但廠商加強管理，不影響設廠進度，目前1廠已裝機測試，今年可投入量產，另1廠預計明年量產，台積電資深副總經理侯永清今天表示，將與營造商成立「半導體營建工程安全協會」，預計明年初開始運作。

台積電嘉義廠區去年5月起陸續傳出8件工安事故，共造成2死5傷。台積電資深副總侯永清說，目前與營建夥伴討論成立「台灣半導體營建工程安全協會」，預計年底前完成所有法規，明年初開始運作，將中研院合作開發的系統免費提供給所有公司，為營建安全盡一分心力。

侯永清也說，全球產業對半導體需求提升，台積電加速擴廠，在台灣各地新建工程增加，台積公司承諾營建安全是首要考量，參考日本、美國設廠跨國經驗，透過高科技方法提升安全係數，並導入AI偵測危險行為，AP7廠監控室可即時示警並提醒，未來也會應用在其他廠區。

南科管理局長鄭秀絨說，台積電工地管理較其他工地嚴格，去年發生較多事故，可能是因同時進行許多工程，且分包眾多，台積電樹大招風，要做到工安不打折，南科管理局也不會因為是大公司就放水，台積電有許多設廠經驗，可智慧化成為一套系統，並請專家輔導突破盲點。

台積公司廠務資深處長陳鏘澤說，現有挑戰是市場需求激增，但勞動力老化落差，希望打造五大安全精進構面，包括安全文化、軟體升級、工法革新、科技輔助、即時救護，將安全紮根為產業DNA，精準強化溝通，每天2次工具箱會議，以及安全危害模擬訓練並訂定安全績效獎勵制度。

陳鏘澤指出，工地動線管制人車分道、禁止重疊施工，水平面設置安全網、垂直面設置護欄，也從複雜的現場高危險施工，改為精準安全場外預製組裝，並打造量身訂作的科技輔助，AI偵測危險行為發出警報，同時重視勞工健康，廣設AED裝置，首創工區24小時救護車待命。