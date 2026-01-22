安勤衝刺智慧醫療 將揮軍杜拜醫療展

工業電腦廠安勤（3479）宣布將於2026年2月9日至12日參加杜拜醫療展World Health Expo Dubai 2026（原Arab Health），於Dubai Exhibition Centre展出多項智慧醫療解決方案。本次展覽聚焦智慧病房與臨床應用情境，透過病患資訊顯示、AI影像與手術室整合、病患監測與互動，以及可移動醫療設備配件等四大應用主軸，全面展現安勤科技在ARM與x86平台上的高度彈性與醫療級系統整合能力，協助醫療機構加速數位轉型並優化臨床流程。

在病患資訊顯示與智慧病房應用方面，安勤科技展示多款超薄型Panel PC，協助醫療機構更有效整合床邊資訊、照護提醒與院內系統。其中，APC-32WR6為32吋超薄型Panel PC，採用Rockchip RK3576S平台，兼顧大尺寸顯示需求與ARM架構在低功耗與穩定運作上的優勢，適合部署於病房或公共醫療資訊顯示場域。

另一款VNS-10WR2則為10.1吋超薄Panel PC，搭載Rockchip RK3568平台，適用於床邊互動與病患資訊即時顯示應用。此外，針對需要x86架構相容性的醫療IT環境，現場亦展出HID-1337觸控式平板電腦，採用第13/12代Intel Core（Raptor Lake PS/Alder Lake PS）處理器，並搭載Intel Iris Xe顯示晶片，在效能與能源效率之間取得良好平衡，為醫療機構在系統導入與升級上提供更具彈性的選擇。

在AI影像與手術室整合（OR Integration）展區，安勤呈現邊緣運算平台如何與醫療級顯示器及影像工作站協同運作，以支援放射科與臨床端的影像判讀需求。現場展示的AI BOX PC MAB-T690支援第14/13/12代Intel Core（Alder Lake/Raptor Lake/Raptor Lake Refresh）處理器，可因應高階影像AI推論與即時分析應用。在影像顯示方面，將搭配32吋醫療顯示器進行展示，並透過Imaging AI Workstation，以小尺寸AI BOX PC MAB-T660D結合24吋醫療顯示器，示範AI影像分析、多畫面顯示與臨床工作流程整合的實際應用情境。

在病患監測與互動應用方面，安勤科技展示以智慧病房為核心的整合式解決方案，涵蓋床邊互動、臨床監測與遠距協作需求。床邊資訊娛樂系統以15.6吋Panel PC APC-15WR2為展示核心，採用Rockchip RK3568平台，適合長時間穩定運作，支援病患端資訊顯示與互動應用。