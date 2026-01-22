台積電嘉義AP7工地安全宣言 侯永清：擴產再快仍然是「工安優先」

AI帶動晶片需求升溫、晶圓代工龍頭台積電（2330）加速先進製程與先進封裝擴產之際，台積電資深副總經理暨副共同營運長侯永清22日出席嘉義先進封測新廠AP7營運工地安全宣言發表會強調，工程量體與進度加速之下，「營建工地安全確保」仍是台積電首要考量與承諾，責無旁貸。

侯永清表示，AP7屬全新工地、挑戰更高，台積電特別挑選較難的工區讓外界實地檢視過去6個月的改善作為：首先，台積電已將各工地清安／工安委員會改為「由台積電主動管理」，確保安全規範與措施落實執行；其次，透過台灣、日本、美國建廠經驗交流，去年12月也帶多數營建夥伴赴日參訪鹿島建設，將可效法的做法帶回台灣。

在科技工具上，台積電針對堆高機等高風險作業導入CCTV串接中控室，並發展AI偵測，若有違規可即時標示、通知工地立刻修正；另針對吊車、堆高機等作業，台積電與工研院共同開發沉浸式體驗系統，以類遊戲操作方式把規範帶入訓練，提升可理解度與落實度。

侯永清並透露，台積電正與營建夥伴討論成立「台灣半導體營建工程安全協會」，目標今年底完成相關法規作業、明年初啟動運作；AP7現行規範也將推廣至台積電所有廠區，且相關規範、經驗與AI／訓練系統願意無償提供營建公司使用，盼共同拉升台灣整體工安水準。

南部科學園區管理局局長鄭秀絨亦到場指出，工安不只靠標準，更看高層重視、執行用心與文化形成；她強調台積電身為業界領頭羊更應「工安不打折」，並提到自今年1月1日起嘉義園區公安檢查權由南科管理局接管，將以輔導為主、裁罰仍會執行，期盼新的一年不再發生工安事故。