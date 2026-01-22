仁寶旺年會 董座陳瑞聰：今年會是爆發性成長的一年

快訊

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

繼金寶後，仁寶（2324）22日於南港展覽館舉辦一年一度的旺年會，董事長陳瑞聰於記者會上表示，2026年AI伺服器業務將會有爆發性成長，NB業務則有機會持平或小幅成長，優於整體環境。

陳瑞聰表示，2025年仁寶的營業額又掉了17%，僅餘7,500多億元，相較於2021年1.23兆元的成績，回落幅度超出預期。 2021年是受惠於疫情，因為居家辦公還有遠端辦公，帶動NB需求爆發性成長，長期處於缺料、搶料的狀態，但等疫情過後，NB的需求每年都在掉，這也讓陳瑞聰感到壓力十分沉重。

不過這幾年仁寶積極轉型，把低毛利及低獲利的產品線，全部進行調整，這四年是仁寶的轉型期， 經過這幾年的調整，陳瑞聰認為2025年將會是仁寶的谷底。

展望今年，是陳瑞聰接任一年半的節點，這段期間仁寶持續積極推動AI領域，包括AI硬體產品、應用，以及內部徹底的AI化，陳瑞聰表示這一年半相當忙碌，但也很有成就，同時將造就AI伺服器部分迎來爆發性的成長， 仁寶在這段期間完成產品研發、GPU系統研發、液冷、電源，以及工廠擴充上的投入。

去年仁寶通過了5億美金的美國擴廠計劃，陳瑞聰指出進展非常順利， 預計今年第2季底，該廠會完工並加速出貨，主要進行AI伺服器L10、L11的生產。 同時，仁寶也在越南廠快速擴充產線，並在台灣擴充SMT線與組裝線。由於許多客戶都要求產能不可以過分集中在某些地區，所以仁寶目前這三個地區都在同步擴充。

至於NB部分，雖然去年衰退，但經過轉型、內部AI應用、設計到製造的自動化，以及成本管控，仁寶認為即便今年受到記憶體成本影響，IDC預期今年全球筆電需求會衰退，但公司有信心預期自家NB業務今年能持平或小幅成長。

台積電首度披露嘉義先進封裝廠 導入AI與跨國經驗

台積電今（22）日首度開放嘉義先進封裝廠給媒體參觀，為化解先前嘉義封裝廠興建過程工安事件不斷負面影響，台積電今年首度曝光...

影／仁寶2026爆炸性成長 陳瑞聰：盼最短時間重返兆元企業

仁寶旺年會今天在南港舉行，仁寶董事長陳瑞聰在記者會中表示，2025年是營運的谷底，仁寶預計今年AI伺服器業務將實現爆發性...

台積電嘉義AP7工地安全宣言 侯永清：擴產再快仍然是「工安優先」

AI帶動晶片需求升溫、晶圓代工龍頭台積電（2330）加速先進製程與先進封裝擴產之際，台積電資深副總經理暨副共同營運長侯永...

台積電工安事故後強化管理 將成立半導體營建安全協會

台積電在嘉義科學園區設立2座CoWoS先進封裝廠，雖工安事件頻傳，但廠商加強管理，不影響設廠進度，目前1廠已裝機測試，今...

第11度入選 華碩榮登《財富》全球最受推崇企業

PC品牌大廠華碩（2357）宣布第十一度入選《財富》雜誌「全球最受推崇企業」排行榜，表彰公司在企業資產管理、社會責任實踐...

台灣AI軟實力獲國際肯定 iKala董事長程世嘉獲2026年艾森豪獎

美國艾森豪基金會（Eisenhower Fellowships，EF）近期宣布2026年度獲獎名單，從全球五大洲遴選出多...

