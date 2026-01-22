廣宇啟動人形機器人轉型大計 拚2030年拿下5%市占

快訊

中央社／ 台北22日電

鴻家軍成員之一的廣宇今天舉行法說會，董事長李光曜宣布啟動「人形機器人策略轉型」計畫，目標到2030年，拿下全球人形機器人5%市占率，且新業務占營收比重拚過半。

廣宇20日剛宣布，攜手鴻海合力注資3220萬歐元（約新台幣11.84億元），取得比利時新創公司Magnax BV 52%股權，卡位人形機器人商機。

李光曜今天說明，現在機器人發展最重要的瓶頸之一，就是軸關節電機的扭力不足，以至無法荷重。Magnax的無軛軸向磁通電機（AFM）技術，比起傳統徑向磁通電機（RFM），扭力輸出倍增，且體積小一半，剛好可以解決相關痛點。

李光曜表示，Magnax擁有AFM的專利與人才，將是廣宇轉型機器人發展的關鍵第一步，接下來，廣宇已鎖定機器人關鍵零組件減速器，已接觸幾家日、韓廠商洽談合作，未來希望一步步建構完整的人形機器人價值鏈。

李光曜坦承，目前各家機器人公司實際出貨量都很少，但隨著AI訓練到一定程度，加上固態電池技術成熟，他看好到2030年，人形機器人商機將大爆發，廣宇目標到2030年，能供應機器人整體成本結構中25%至50%的零組件，並取得全球人形機器人市場5%占有率。

李光曜強調，未來廣宇將成為鴻海集團機器人戰略的關鍵執行者，一方面可整合集團資源，二方面鴻海在全球有許多關燈工廠，本身就是機器人很大的出海口；有鴻海集團當後盾，成為廣宇最大優勢。

廣宇2025年全年營收新台幣217.92億元，年減0.24%；前3季歸屬母公司淨利6.31億元，年減13.9%，每股稅後純益1.22元。

廣宇總經理蔡明峰坦承，入主Magnax剛開始還在整合中，預估要到2027年才會有比較顯著的營收貢獻，廣宇2026年主要動能來自AI伺服器布局可望開始帶進營收，以及在工控產品方面有一些斬獲，目標今年營收要達雙位數成長。

機器人 營收 鴻海

