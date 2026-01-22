台積電擬成立半導體營建工程安全協會 明年初運作

快訊

中央社／ 嘉義22日電

台積電資深副總經理暨副共同營運長侯永清今天表示，台積電營建工地的安全委員會改為台積電主動管理，確保安全規範與措施能被執行，安全提升要長期推動，與營建夥伴討論成立半導體營建工程安全協會，預計明年初開始運作。

台積電今天舉辦嘉義先進封測七廠媒體導覽活動，由侯永清主持。台積電營建夥伴帆宣董事長高新明、總經理林育業及漢唐總經理賴志明等人到場參加。

侯永清說，在AI大潮流下，全球對半導體晶片需求大幅提升，為滿足客戶，台積電加速擴充先進晶圓製程及先進封裝產能，可以發現台灣各地台積電新建工程增加、加速。

侯永清強調，在進行產量擴充的同時，營建工地安全是台積電首要考量與承諾，台積電責無旁貸，在過去6個月期間採取積極作為，確保工地人員安全。

他表示，台積電把營建工地的安全委員會改為台積電主動管理，確保所有安全規範與措施能被執行。

除在台灣建工廠外，台積電還在日本和美國建廠，跨國經驗有值得效法地方，侯永清說，去年12月率夥伴參觀日本鹿島建設的做法，把可效法做法帶回台灣，對於新的安全做法有大幅進步。

侯永清表示，台積電還透過高科技方法改進提升安全係數，比較危險施作方面如堆高車透過感測器，高風險作業則透過CCTV監視器連到中控室，利用AI偵測技術，偵測判斷警示違規作為，管理人員可以直接制止。

此外，台積電還與工研院發展體驗系統，透過玩遊戲方式，把相關規範放在裡面，只要戴上頭盔，就可以直接了解安全係數。

侯永清說，安全提升不是1、2天能達成，要長期推動，引進新技術，為此台積電與營建夥伴討論企劃成立半導體營建工程安全協會，透過現有努力與智慧，集合大家力量把台灣安全提升到另一層次，目前正籌畫中，預計年底完成所有法規，明年初開始運作。

侯永清表示，台積電願意將相關規範以及與工研院合作開發的系統免費提供給所有公司，與營建夥伴為營建安全盡一分心力。

台積電 總經理 半導體

