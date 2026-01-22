快訊

北科附工校長不適任遭改任 教育部函請北科大速派代理校長

被迫視犧牲理所當然…勇消詹能傑殉職 母淚訴：他的死不該只是一則新聞

車銀優被爆利用「母親公司」逃漏稅200億 經紀公司回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

影／仁寶2026爆炸性成長 陳瑞聰：盼最短時間重返兆元企業

攝影中心／ 記者林澔一／台北即時報導
仁寶董事長陳瑞聰表示，自己跟同仁承諾將帶領仁寶在最短時間內，力拚重返兆元企業。記者林澔一／攝影
仁寶董事長陳瑞聰表示，自己跟同仁承諾將帶領仁寶在最短時間內，力拚重返兆元企業。記者林澔一／攝影

仁寶旺年會今天在南港舉行，仁寶董事長陳瑞聰在記者會中表示，2025年是營運的谷底，仁寶預計今年AI伺服器業務將實現爆發性增長，主要得益於過去在產品研發、AI GPU系統及工廠擴建方面的投入。去年在美國5億美金擴廠計畫進展得非常順利，預計於第二季底會完全完工，主要用於AI伺服器L10、L11的生產。越南快速擴充產線、台灣也會擴充工廠。

陳瑞聰強調，仁寶今年邁入42年，目前有兩大主軸，一是管理團隊年輕化。第二是塑造成AI中心公司，今年AI伺服器將占伺服器比重達8成， AI筆電占比達5至6成，加上邊緣AI挹注，將仁寶將脫胎換骨。陳瑞聰說全球筆電需求與記憶體漲價的關係，預估市場是個位數衰退，但仁寶有望持平或小幅成長，他跟同仁承諾，將帶領仁寶在最短時間內，力拚重返兆元企業。

仁寶董事長陳瑞聰（左）與仁寶總經理Anthony Peter Bonadero（右）下午出席記者會。記者林澔一／攝影
仁寶董事長陳瑞聰（左）與仁寶總經理Anthony Peter Bonadero（右）下午出席記者會。記者林澔一／攝影

仁寶 AI 伺服器

延伸閱讀

越南全民集體炒股？00885猛飆逾60% 他：朋友舅舅辭工作辭專職操盤

擁龐大低價庫存的記憶體股：至上

謝金河點名記憶體掀浪…南亞科、旺宏、群聯全被喊到！網怒：閉嘴啦

這 ETF 擁記憶體三成 規模三周不到暴衝60%

相關新聞

影／仁寶2026爆炸性成長 陳瑞聰：盼最短時間重返兆元企業

仁寶旺年會今天在南港舉行，仁寶董事長陳瑞聰在記者會中表示，2025年是營運的谷底，仁寶預計今年AI伺服器業務將實現爆發性...

第11度入選 華碩榮登《財富》全球最受推崇企業

PC品牌大廠華碩（2357）宣布第十一度入選《財富》雜誌「全球最受推崇企業」排行榜，表彰公司在企業資產管理、社會責任實踐...

台灣AI軟實力獲國際肯定 iKala董事長程世嘉獲2026年艾森豪獎

美國艾森豪基金會（Eisenhower Fellowships，EF）近期宣布2026年度獲獎名單，從全球五大洲遴選出多...

中華電信攜 SES 打造北亞首座 O3b mPower 中軌衛星地面站

中華電信（2412）宣布，21日與全球領先的中軌衛星營運商盧森堡SES公司簽署合作備忘錄（MoU），於台灣建置北亞地區首...

水星網路搶攻居家安全市場 兩款全新室內、戶外攝影機登場登場

根據交通部觀光署最新統計，台灣去年1月到8月出國旅客高達1,261萬662人次，較前年同期成長10.7%。隨年末旅遊旺季...

搶進美國市場 「無人機聯盟」擴至260家、今年拚通過美方認證

全球無人機產業發展勢不可擋，經濟部2024年9月推動成立「台灣卓越無人機海外商機聯盟」(TEDIBOA)，經濟部產發署協...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。