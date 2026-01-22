影／仁寶2026爆炸性成長 陳瑞聰：盼最短時間重返兆元企業

仁寶旺年會今天在南港舉行，仁寶董事長陳瑞聰在記者會中表示，2025年是營運的谷底，仁寶預計今年AI伺服器業務將實現爆發性增長，主要得益於過去在產品研發、AI GPU系統及工廠擴建方面的投入。去年在美國5億美金擴廠計畫進展得非常順利，預計於第二季底會完全完工，主要用於AI伺服器L10、L11的生產。越南快速擴充產線、台灣也會擴充工廠。

陳瑞聰強調，仁寶今年邁入42年，目前有兩大主軸，一是管理團隊年輕化。第二是塑造成AI中心公司，今年AI伺服器將占伺服器比重達8成， AI筆電占比達5至6成，加上邊緣AI挹注，將仁寶將脫胎換骨。陳瑞聰說全球筆電需求與記憶體漲價的關係，預估市場是個位數衰退，但仁寶有望持平或小幅成長，他跟同仁承諾，將帶領仁寶在最短時間內，力拚重返兆元企業。 仁寶董事長陳瑞聰（左）與仁寶總經理Anthony Peter Bonadero（右）下午出席記者會。記者林澔一／攝影