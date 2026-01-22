快訊

第11度入選 華碩榮登《財富》全球最受推崇企業

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
華碩宣布第十一度入選《財富》雜誌「全球最受推崇企業」排行榜。華碩／提供
PC品牌大廠華碩（2357）宣布第十一度入選《財富》雜誌「全球最受推崇企業」排行榜，表彰公司在企業資產管理、社會責任實踐，以及長期策略投資等關鍵面向的卓越表現，充分展現華碩在全球市場中的競爭實力與產業領導地位。

華碩董事長施崇棠表示：「我們非常榮幸第十一度獲得《財富》雜誌的肯定。華碩始終堅持將『設計思維』的精神落實在產品創新及企業營運流程中；在AI 時代，更以審慎的態度評估每項決策，將使用者的體驗與幸福感優先置於規格與效能之上。唯有如此，AI 才能成為真正的創新引擎，為使用者創造價值，推動企業永續成長。」

「全球最受推崇企業」排行榜是由《財富》雜誌與國際諮詢顧問公司 Korn Ferry 共同合作，進行全面且嚴謹的企業聲望評估。多次入選此榜單，不僅是對華碩追求技術進步的肯定，也彰顯了品牌深耕高品質、高效能產品與服務的堅實底蘊。

作為科技產業的長期領導者，華碩在AI、電競、永續發展等領域，憑藉以使用者為中心的創新理念屢創佳績。過去一年，在「Ubiquitous AI. Incredible Possibilities」的策略下，成功建構全方位 AI 生態系，並率先推出完整的 Copilot+ PC 產品線，提升 AI 普及性。展望未來，華碩將持續實踐卓越效能與永續責任的完美融合，確保每一項解決方案都能創造非凡價值，為用戶帶來無與倫比的體驗。

