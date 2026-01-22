默克獲各界高度肯定 2025年囊獲十多項永續與創新大獎

全球領先的科學與科技公司默克，在台灣深耕逾35年，長期展現深厚的企業韌性與跨領域影響力。2025年，默克憑藉其在永續治理、供應鏈價值共創、前瞻科技創新等方面的卓越成績，結合以人為本的企業文化，獲得客戶、政府、媒體與認證單位的高度肯定，榮獲十多項永續與創新的重要獎項。這不僅彰顯默克對在地發展的承諾，更樹立了企業推動社會共好的典範。

堅守永續承諾 從在地製造到綠色轉型

秉持著企業責任，默克在追求業務發展的同時也致力於綠色轉型，並取得顯著成果。默克桃園廠於2025年榮獲行政院國家永續發展委員會頒發之「國家永續發展獎」。該廠在產能領先業界的同時，成功實現低用水、低碳排的負責任營運模式，用水量及碳排量少於友廠的一半，為台灣的永續製造樹立典範。

桃園廠自建廠起即投入材料創新及永續發展，20年來累積的環境效益卓越。絕對減碳量相當於23萬棵樹一整年的碳吸附量，絕對節電量足以為2.1億支iPhone 13完整充電，絕對節水量可供應3萬戶台灣家庭一整天的用水需求，成果斐然。

此外，在《天下雜誌》備受矚目的「天下永續公民獎」中，默克獲得外商企業組第五名。透過「致力於人類福祉、攜手創造永續價值、減少生態足跡」三大永續核心策略，默克系統性地將減碳與循環經濟落實於日常營運，深化企業的社會影響力。

強化策略夥伴關係 為半導體與光電產業的最佳後盾

作為值得客戶信賴的策略夥伴，默克以高品質的產品、穩健可靠的供應及綠色智慧製造的傑出能力，贏得多家半導體與光電領導廠商的讚譽。在半導體領域，默克榮獲台積電（2330）（TSMC）頒發「2025 優良供應商－綠色製造卓越貢獻」，以及聯華電子（2303）（UMC）頒發的「2025 低碳供應商減碳標竿獎」，更首度獲得嘉晶電子（3016）（Episil-Precision Inc.）頒發「最佳供應商獎」，以表彰雙方逾十年的深厚合作與默克在品質供應上的高度穩定性。

在光電領域，默克接連獲得友達光電（2409）（AUO）所頒發的「永續影響力夥伴獎－傑出社會共融夥伴獎」與「共創合作獎」，肯定默克在技術研發之外，更積極與客戶攜手推動科普教育，培育未來科學人才。此外，致力於提升營運效率，默克連續第11度獲得「TCIA 台灣持續改善競賽－銅塔獎」，體現企業在流程優化與品質管控上精益求精的精神。

驅動科技創新 深耕生技與數位醫療研發

在生技製藥與醫療轉型領域，默克亦持續創造佳績。2025年於國際諮詢機構 IMAPAC 主辦的「台灣生技製藥卓越大獎」中，一舉包辦「最佳製程供應商獎－下游製程」及「病毒過濾與清除技術」兩項大獎。在數位醫療方面，默克也再次憑藉升級的智慧內分泌醫療系統，榮獲「國家新創獎－智慧醫療與健康科技」，創下7年內8度榮獲該獎項的非凡紀錄。

構築共融職場 打造具歸屬感的企業環境

默克不僅在業務上表現卓越，其在打造多元共融、具歸屬感的職場環境上的用心，更獲得《親子天下》「友善家庭職場獎」及《天下雜誌》「天下人才永續獎」的雙重肯定。為支持員工在各不同人生階段的需求，默克領先業界導入高額生殖補助（每人最高62.5萬元）及全薪助孕假；面對高齡化挑戰，2025年首度增設全薪重症照護假與家庭照顧假，全方位守護員工及其家庭。

此外，默克更獲得台北市政府頒發「友善育兒事業獎－績優事業獎」及「組織文化與政策」單項獎項。而在多元友善的承諾上，默克獲選為「台灣同志職場友善指標」企業，證明其在支持員工家庭責任、推動性別平等與保障職場安全上的支持與承諾。