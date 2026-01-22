快訊

北科附工校長不適任遭改任 教育部函請北科大速派代理校長

被迫視犧牲理所當然…勇消詹能傑殉職 母淚訴：他的死不該只是一則新聞

車銀優被爆利用「母親公司」逃漏稅200億 經紀公司回應了

中華電攜手中軌衛星SES 在台打造北亞首座O3b地面站

中央社／ 台北22日電

中華電信今天宣布，與中軌衛星營運商盧森堡SES簽署合作備忘錄（MOU），於台灣建置北亞地區首座第2代O3bmPower地面站，大幅提升台灣中軌衛星的數據傳輸容量與服務效能，確保連結重要資訊能直接落地台灣。

中華電信今天發布新聞稿說明，21日與中軌衛星營運商盧森堡SES公司簽署合作備忘錄，於台灣建置北亞地區首座第2代中軌衛星（MEO）O3b mPower地面站（Gateway）。

中華電信表示，此合作將大幅提升台灣中軌衛星的數據傳輸容量與服務效能，提供更高速、更穩定且具高度韌性的衛星連網服務，除強化關鍵通訊基礎建設，也確保連結重要資訊能直接落地台灣，並促進衛星應用技術與相關產業的創新發展。

中華電信網路技術分公司總經理賈仲雍表示，透過本次合作，SES將分享其位於荷蘭海牙衛星創新中心（Satellite Innovation Centre）在系統建置與營運管理方面的實務經驗，並展示多軌道衛星通訊整合、雲端連結、邊緣運算、物聯網（IoT）資料分析，以及自動化機器視覺等前瞻應用成果。

賈仲雍表示，雙方亦將共同評估於台灣成立「衛星創新實驗室」，建置示範場域與相關認證機制，協助國內業者加速技術驗證與產品導入，進而加入SES全球供應鏈體系，藉此結合台灣在半導體與科技製造的優勢，打造跨硬體與軟體產業的多方共贏生態系，強化台灣在全球衛星與太空科技領域的關鍵地位與國際競爭力。

賈仲雍強調，中華電信持續整合「海地星空」，包括海底電纜、陸地基地台、衛星通訊、微波與空中應用等多元通訊資源，打造兼具高韌性備援與技術前瞻的新世代網路架構，未來將持續深化衛星通訊布局，推動多元服務與應用創新，積極投入下一代通訊技術發展。

中華電信 科技 盧森堡

延伸閱讀

挑戰馬斯克？科技大咖的衛星通訊網路再加一 貝佐斯推TeraWave

藍源推TeraWave衛星網絡 挑戰SpaceX星鏈主導地位

今年首次爆發X級太陽閃焰 台北天文館曝北緯45°可能有極光

SpaceX擴大下單台鏈 低調訪台鎖定昇達科、華通

相關新聞

影／仁寶2026爆炸性成長 陳瑞聰：盼最短時間重返兆元企業

仁寶旺年會今天在南港舉行，仁寶董事長陳瑞聰在記者會中表示，2025年是營運的谷底，仁寶預計今年AI伺服器業務將實現爆發性...

第11度入選 華碩榮登《財富》全球最受推崇企業

PC品牌大廠華碩（2357）宣布第十一度入選《財富》雜誌「全球最受推崇企業」排行榜，表彰公司在企業資產管理、社會責任實踐...

台灣AI軟實力獲國際肯定 iKala董事長程世嘉獲2026年艾森豪獎

美國艾森豪基金會（Eisenhower Fellowships，EF）近期宣布2026年度獲獎名單，從全球五大洲遴選出多...

中華電信攜 SES 打造北亞首座 O3b mPower 中軌衛星地面站

中華電信（2412）宣布，21日與全球領先的中軌衛星營運商盧森堡SES公司簽署合作備忘錄（MoU），於台灣建置北亞地區首...

水星網路搶攻居家安全市場 兩款全新室內、戶外攝影機登場登場

根據交通部觀光署最新統計，台灣去年1月到8月出國旅客高達1,261萬662人次，較前年同期成長10.7%。隨年末旅遊旺季...

搶進美國市場 「無人機聯盟」擴至260家、今年拚通過美方認證

全球無人機產業發展勢不可擋，經濟部2024年9月推動成立「台灣卓越無人機海外商機聯盟」(TEDIBOA)，經濟部產發署協...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。