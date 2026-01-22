中華電攜手中軌衛星SES 在台打造北亞首座O3b地面站

中華電信今天宣布，與中軌衛星營運商盧森堡SES簽署合作備忘錄（MOU），於台灣建置北亞地區首座第2代O3bmPower地面站，大幅提升台灣中軌衛星的數據傳輸容量與服務效能，確保連結重要資訊能直接落地台灣。

中華電信今天發布新聞稿說明，21日與中軌衛星營運商盧森堡SES公司簽署合作備忘錄，於台灣建置北亞地區首座第2代中軌衛星（MEO）O3b mPower地面站（Gateway）。

中華電信表示，此合作將大幅提升台灣中軌衛星的數據傳輸容量與服務效能，提供更高速、更穩定且具高度韌性的衛星連網服務，除強化關鍵通訊基礎建設，也確保連結重要資訊能直接落地台灣，並促進衛星應用技術與相關產業的創新發展。

中華電信網路技術分公司總經理賈仲雍表示，透過本次合作，SES將分享其位於荷蘭海牙衛星創新中心（Satellite Innovation Centre）在系統建置與營運管理方面的實務經驗，並展示多軌道衛星通訊整合、雲端連結、邊緣運算、物聯網（IoT）資料分析，以及自動化機器視覺等前瞻應用成果。

賈仲雍表示，雙方亦將共同評估於台灣成立「衛星創新實驗室」，建置示範場域與相關認證機制，協助國內業者加速技術驗證與產品導入，進而加入SES全球供應鏈體系，藉此結合台灣在半導體與科技製造的優勢，打造跨硬體與軟體產業的多方共贏生態系，強化台灣在全球衛星與太空科技領域的關鍵地位與國際競爭力。

賈仲雍強調，中華電信持續整合「海地星空」，包括海底電纜、陸地基地台、衛星通訊、微波與空中應用等多元通訊資源，打造兼具高韌性備援與技術前瞻的新世代網路架構，未來將持續深化衛星通訊布局，推動多元服務與應用創新，積極投入下一代通訊技術發展。