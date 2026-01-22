中華電信攜 SES 打造北亞首座 O3b mPower 中軌衛星地面站

快訊

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
中華電信攜SES 打造北亞首座 O3b mPower 中軌衛星地面站，雙方簽署MOU，Jean-Philippe Gillet-SES President of Fixed and Maritime（右）、中華電信網路技術分公司總經理賈仲雍 (左)。中華電信／提供
中華電信（2412）宣布，21日與全球領先的中軌衛星營運商盧森堡SES公司簽署合作備忘錄（MoU），於台灣建置北亞地區首座第二代中軌衛星（MEO）O3b mPower地面站（Gateway）。

過往國際衛星地面站較少直接落地台灣，OneWeb也是透過日本、泰國及關島的地面站提供台灣服務，中華電信近年也積極爭取國際衛星合作夥伴SES及OneWeb在台灣設置地面站。

中華電信分析，此次與SES合作設置北亞地區首座第二代中軌衛星地面站的關鍵意義，將大幅提升台灣中軌衛星之數據傳輸容量與服務效能，提供更高速、更穩定且具高度韌性的衛星連網服務，除強化我國關鍵通訊基礎建設，也確保連結重要資訊能直接落地台灣，並促進衛星應用技術與相關產業的創新發展。

中華電信網路技術分公司總經理賈仲雍表示，透過本次合作，SES 將分享其位於荷蘭海牙衛星創新中心（Satellite Innovation Centre）在系統建置與營運管理方面的實務經驗，並展示多軌道衛星通訊整合、雲端連結、邊緣運算、物聯網（IoT）資料分析，以及自動化機器視覺等前瞻應用成果。

賈仲雍表示，雙方亦將共同評估於台灣成立「衛星創新實驗室」，建置示範場域與相關認證機制，協助國內業者加速技術驗證與產品導入，進而加入 SES 全球供應鏈體系，藉此結合台灣在半導體與科技製造的優勢，打造跨硬體與軟體產業的多方共贏生態系，強化台灣在全球衛星與太空科技領域的關鍵地位與國際競爭力。

賈仲雍強調，中華電信持續整合海、地、星、空等多元通訊資源，打造兼具高韌性備援與技術前瞻的新世代網路架構。未來將持續深化衛星通訊布局，推動多元服務與應用創新，積極投入下一代通訊技術發展，同時落實 ESG 永續經營目標，為台灣通訊韌性奠定長遠基礎。

