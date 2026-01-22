快訊

聯合報／ 記者簡永祥/台北即時報導
Microchip推出600V閘極驅動器產品系列， 迎合高壓電源管理應用。圖／Microchip提供
為滿足高壓電源管理應用的嚴苛需求，微芯科技（Microchip Technology）今日宣布推出全新 600V 閘極驅動器產品系列，涵蓋半橋（half-bridge）、高／低側（high-side/low-side）與三相（3-phase）等 12 款元件配置。這些高壓閘極驅動器延續 Microchip 在電源管理領域的技術優勢，適用於工業與消費性市場中的達控制與電源轉換系統設計

該系列驅動器具備快速切換與高效能特性，驅動電流範圍從 600 mA 到 4.5 A，並支援 3.3V 邏輯訊號，方便與微控制器整合使用。為強化系統可靠性，元件採用施密特觸發（Schmitt-triggered）輸入與內建死區時間（deadtime）設計，以保護 MOSFET 元件，並具備優異的抗雜訊能力，可在高雜訊環境中穩定運作。

Microchip 類比電源與介面事業部副總裁 Rudy Jaramillo 表示：「Microchip 的 600V 閘極驅動器系列，提供客戶在處理複雜馬達控制與電源轉換挑戰時所需的高可靠度與高效率，協助工程師更快、更有信心地將電源系統推向市場。」

為提供完整系統解決方案，Microchip 的馬達控制與電源轉換元件可與自家 MCU 與 MOSFET 搭配使用。這些閘極驅動器符合產業趨勢，包括工業系統電氣化、再生能源應用成長，以及對小型高效馬達控制方案的日益需求。

Microchip 提供多樣化的閘極驅動器產品，涵蓋從 DC-DC 電源供應器到各類馬達應用，支援高度設計彈性、系統效率與運作穩定性。欲了解更多 Microchip 閘極驅動器產品資訊，請造訪官方產品網頁。

