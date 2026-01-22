快訊

搭郵輪赴日慘被「關船」！台客錯過入境時間急叩 代表處無奈：找警察也沒用

29歲女模柯柯5年前腦瘤才康復！去年確診罕見癌症今晨病逝

搭郵輪赴日慘被「關船」！台客錯過入境時間急叩 代表處無奈：找警察也沒用

水星網路搶攻居家安全市場 兩款全新室內、戶外攝影機登場登場

聯合報／ 記者簡永祥/台北即時報導
MC510 戶外全彩旋轉式 Wi-Fi 攝影機，採智慧動作和人物偵測技術，可忽略落葉或光線變化等干擾因素，只要有人靠近門口，就會立即通知家人，確認長輩是否回家、孩子是否已安全到家。圖／水星網路提供
MC510 戶外全彩旋轉式 Wi-Fi 攝影機，採智慧動作和人物偵測技術，可忽略落葉或光線變化等干擾因素，只要有人靠近門口，就會立即通知家人，確認長輩是否回家、孩子是否已安全到家。圖／水星網路提供

根據交通部觀光署最新統計，台灣去年1月到8月出國旅客高達1,261萬662人次，較前年同期成長10.7%。隨年末旅遊旺季與連假陸續到來，出國潮也明顯升溫，愈來愈多家庭在規劃旅程的同時，也開始思考「出門後的家」是否夠安全。無論是宅配送達無人收件、寵物獨自在家、或長輩與孩子的日常狀況，都是現代家庭最常見的掛念，因此也是假期間對於攝影機需求更為提升。

然而，市面上具備 AI 偵測、旋轉視角、夜視等功能的產品往往價格不斐，讓不少家庭望之卻步。看準此趨勢，水星網路（ Mercusys ）在 Wi-Fi 7 路由器熱銷後，正式推出全新高 CP 值智慧攝影機產品線，以親民價格提供完整規格，讓家庭輕鬆無負擔，也能輕鬆打造「出門在外也能即時掌握家中狀況」的安心環境。

此次推出的兩款全新攝影機，MC510 戶外全彩旋轉式 Wi-Fi 攝影機與 MC230 室內 AI 智慧旋轉 Wi-Fi 攝影機，不僅延續高 CP 值定位，更在畫質、AI 功能與場景覆蓋上全面升級，進一步打造更完善的室內外智慧居家守護生態系！

水星網路推出兩款全新室內、戶外攝影機登場，以更完整的產品組合滿足家庭在不同情境下的居家守護需求。圖／水星網 路提供
水星網路推出兩款全新室內、戶外攝影機登場，以更完整的產品組合滿足家庭在不同情境下的居家守護需求。圖／水星網 路提供

家庭 Wi-Fi AI

延伸閱讀

國旅房價少6元好有感？ 觀光署分析2特性才貴 易放大民眾感受

影／民進黨團調閱錄影畫面 要求黃國昌說明消失的42秒

觀光署拉抬國旅挨轟搞錯對手 網酸：住宿降6元也要發新聞稿

熊本阿蘇山觀光直升機失聯載2台旅客 觀光署說話了

相關新聞

台積電蓄勢挑戰天價 嘉義先進封裝廠最新進度將曝光

台積電（2330）22日盤中蓄勢挑戰天價，早盤最高來到1770元，逼近先前1780元天價，台積電嘉義先進封裝廠的最新進度...

記憶體全面漲價80%？三星：傳言不正確

市場傳出因應成本上漲，三星（Samsung）記憶體代理商發出漲價通知，即日起三星所有記憶體產品價格將上漲80%。對此，三...

水星網路搶攻居家安全市場 兩款全新室內、戶外攝影機登場登場

根據交通部觀光署最新統計，台灣去年1月到8月出國旅客高達1,261萬662人次，較前年同期成長10.7%。隨年末旅遊旺季...

搶進美國市場 「無人機聯盟」擴至260家、今年拚通過美方認證

全球無人機產業發展勢不可擋，經濟部2024年9月推動成立「台灣卓越無人機海外商機聯盟」(TEDIBOA)，經濟部產發署協...

研華攜手台大 建置智慧乳牛畜舍

研華（2395）持續投入智慧農業發展，22日宣布攜手國立台灣大學生物資源暨農學院，共同建置智慧乳牛畜舍解決方案，成功開發...

億而得eNVM布局成形 權利金動能續航

全球嵌入式非揮發性記憶體（eNVM）矽智財（IP）大廠億而得（6423）今（22）日以承銷價60元正式轉上櫃掛牌交易。受...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。