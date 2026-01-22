水星網路搶攻居家安全市場 兩款全新室內、戶外攝影機登場登場

根據交通部觀光署最新統計，台灣去年1月到8月出國旅客高達1,261萬662人次，較前年同期成長10.7%。隨年末旅遊旺季與連假陸續到來，出國潮也明顯升溫，愈來愈多家庭在規劃旅程的同時，也開始思考「出門後的家」是否夠安全。無論是宅配送達無人收件、寵物獨自在家、或長輩與孩子的日常狀況，都是現代家庭最常見的掛念，因此也是假期間對於攝影機需求更為提升。

然而，市面上具備 AI 偵測、旋轉視角、夜視等功能的產品往往價格不斐，讓不少家庭望之卻步。看準此趨勢，水星網路（ Mercusys ）在 Wi-Fi 7 路由器熱銷後，正式推出全新高 CP 值智慧攝影機產品線，以親民價格提供完整規格，讓家庭輕鬆無負擔，也能輕鬆打造「出門在外也能即時掌握家中狀況」的安心環境。