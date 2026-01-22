搶進美國市場 「無人機聯盟」擴至260家、今年拚通過美方認證

全球無人機產業發展勢不可擋，經濟部2024年9月推動成立「台灣卓越無人機海外商機聯盟」(TEDIBOA)，經濟部產發署協同聯盟展現驚人凝聚力，會員數從創始的50家翻倍成長至超過260家。22日首度舉辦會員大會，說明年度成果及產業展望，由漢翔公司（2634）邀集產官研代表齊聚，展現台灣無人機產業的團結氣勢，更反映各界對無人機產業的高度熱忱。

會中提到，聯盟今年首要目標在協助台灣業者取得美方認證，確保產品能順利出口美國。因應美國聯邦通訊委員會(FCC)管制新規，必須在今年度通過Green/Blue UAS認證，以免產品受到管制。對此，聯盟與工研院擬定兩大策略：首先，建立授權管道，預計1月底正式引進美方認證機制，加速與國際標準接軌；第二，輔導取代補貼，此舉不僅能實質降低業者取得認證的總投入成本，更能避免美方認定傾銷或不公平競爭而遭受制裁。

市場拓展方面，去年聯盟積極提升台灣品牌國際能見度，建立多元國際合作管道，目前已與7個國家、11個無人機組織締結盟友，足跡遍布歐、美、亞。今年度也將持續深耕，近期就會組隊赴新加坡、韓國及馬來西亞參與國際產業盛會，推廣台灣的產品技術。

聯盟主席、漢翔公司董事長曹進平指出：「現在正是台灣無人機產業最好的時機。聯盟也會代表產業端，負責國際協商，致力爭取政府對政府(G2G)的國際訂單，以實質商機帶動產業成長。」

「非紅供應鏈」已成為國際市場的入場券，聯盟彙整出一份「型錄」，納入完成能量盤查的廠商，涵蓋了整機製造、模組製造到零組件製造，完整串聯產業上中下游，將大幅提升台灣對外溝通的可信度與競爭力。曹主席強調，我們的共同目標就是整合台灣的產業能量，將過去零散的技術轉化為國際競爭力，讓世界看見台灣「去紅化」供應鏈的獨特優勢。

在此難得的盛會中，主辦單位悉心安排全球趨勢講座，更邀國際夥伴針對複材製造、3D列印、影像導航及資安等關鍵議題進行交流。其中，剛與漢翔達成合作的Vantor公司也受邀分享相當受矚目的「無GPS導航技術」，為國內業者帶來新的技術視野。