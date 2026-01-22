研華攜手台大 建置智慧乳牛畜舍

研華（2395）持續投入智慧農業發展，22日宣布攜手國立台灣大學生物資源暨農學院，共同建置智慧乳牛畜舍解決方案，成功開發「單一整合監控介面」，可因應不同飼養型態與環境條件進行部署與調整。

研華憑藉在工業物聯網、邊緣運算與系統整合的核心技術優勢，結合台大在動物生理與飼養管理的專業，打造具高度在地適配性的智慧管理平台，不僅突破國外相關設備價格高昂、數據不符在地需求的限制，也協助酪農產業因應人力短缺、氣候變遷與經營效率提升等多重挑戰。

研華WISE應用技術支持部資深經理傅承偉表示，智慧乳牛畜舍方案涵蓋從數據蒐集、即時運算到可視化管理的整體解決架構。研華於台大乳牛畜舍佈署感測設備，蒐集環境溫濕度、氨氣濃度及設備用電等關鍵數據，同時串接外部資訊系統，例如：氣象資料、牛隻擠乳系統與懷孕分娩紀錄，讓分散資訊得以整合運用。

接著透過邊緣運算即時計算乳牛熱緊迫指標（Temperature-Humidity Index, THI），評估乳牛是否處於高溫不適狀態，並結合360度環景攝影機輔助監測，降低人工巡檢負擔。最終，所有分析結果透過研華WISE-IoT平台視覺化界面呈現，協助管理者快速掌握風險以利即時調控。

台大生物資源暨農學院院長林裕彬指出，傳統乳牛畜舍管理長期面臨三大痛點：一是環境控制、擠乳、牛隻健康與能源等系統多半各自獨立運作，相關資料分散，難以進行整合與分析；二是日常管理主要依靠人員巡查與經驗判斷，人力負擔沉重；三是在面對高溫環境或設備異常等風險時，缺乏即時的預警與預測機制，管理人員往往只能事後因應。

乳牛養殖高度依賴穩定且完善的環境管理，一旦設備運作出現異常，或資訊掌握不足，容易影響管理者的判斷品質，不僅可能造成產乳量下降，也會提高乳牛健康風險與疾病發生的機率。

研華新興事業發展處經理林敏慈進一步說明，為推動Edge Computing與AI在各行各業的創新應用與落地實踐，研華持續深耕各項垂直領域，其中環境監測與智慧農業（Environment & Agriculture, E&A)為新事業發展的重要議題。

本次與台大的產學合作，正是研華在智慧農業領域的重要示範成果，未來將以此為基礎，擴展至其他家禽與家畜飼育場域，並透過研華全球夥伴的生態網絡，加速智慧農業解決方案的落地。

面對農業產業轉型需求，研華持續以邊緣運算推動AI落地應用，協助產業提升營運效率並朝向永續發展。同時，研華深化與學研單位的產學合作，串聯跨領域技術與產業資源，回應農業人力不足與資訊分散的管理挑戰，實踐「智能地球的推手」的企業願景。