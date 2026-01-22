從校園實驗室到研發中心 微星打造青年人才的技術舞台

在高速運算與人工智慧快速發展的時代，射頻整合（RFI）與電磁相容（EMC）設計已成為產品品質的關鍵。為推動前瞻研究與培育技術人才，全球電競與智慧科技領導品牌MSI微星科技（2377）近年持續深耕產學合作，與中央大學、台北科技大學、中原大學及宜蘭大學等頂尖院校攜手合作，讓學術研究成果不僅登上國際舞台，更實際導入產品研發流程，實踐「從校園實驗室到產業現場」的合作願景。研究成果獲國際肯定 從學術走向應用

在台北科技大學電子系指導下，黃俞凱參與無線通訊產品的電磁干擾研究，相關成果已登上 2025 IEEE APEMC，並在

MSI 產品設計流程中獲得應用，強化無線傳輸效率及訊號品質。

中央大學電機系團隊聚焦於干擾抑制與電路設計。曾舜嘉研究成果已於 2025 IEEE EMC, Signal & Power Integrity Symposium 發表，現正進入與 MSI 合作的產品化階段，協助厚植電磁技術布局。

在中原大學電機系教授研究計畫中，許朝欽運用波印廷定理分析筆記型電腦天線的電磁干擾並提出改善策略；成果已登

上 2025 IEEE APEMC，展現台灣年輕工程師的實力與創新潛能。

三位學生皆在研究期間進入 MSI 團隊，擔任研發替代役或正式研發職務。他們將學術成果與企業實務結合，直接參與產品專案，讓技術不只停留在論文，更進入市場可以被消費者實際感受的產品之中。透過這樣的合作模式，學生在跨部門專案中累積經驗，而 MSI 也能及早培育具潛力的青年研發人才，形成學研共育的正向循環。

微星科技表示，這些成果不是單一學生的成就，而是教授團隊與企業共同合作的成果。學生在學校累積扎實的理論基礎，進入 MSI 後透過研發替代役與產品專案深化實戰能力，成為企業技術創新的重要能量。

微星科技先進技術發展處協理謝永強表示：「我們希望學生不只做研究，而是能看到自己的技術真正被市場採用。人才是企業持續創新的核心，MSI 會持續擴大與學術夥伴的合作，將研究推進至高速通訊、人工智慧運算、雲端應用與資安防護等更多領域。」他強調，未來 MSI 也將同步推動專利與技術布局，讓產學合作成為台灣科技產業長期競爭力的一部分。