快訊

國民年金給付政院要拉到5千！逾176萬人受惠 預算年增860億

國際班學生福音！Gemini推SAT模擬考「全免費又逼真」 教你1句話啟動考試

壽司郎微風南山店開幕祭優惠 網眼尖揪細節「5%清潔服務費」全炸鍋

記憶體全面漲價80%？三星：傳言不正確

中央社／ 新竹22日電
市場傳出因應成本上漲，三星（Samsung）記憶體代理商發出漲價通知，即日起三星所有記憶體產品價格將上漲80%。對此，三星表示，市場傳言並不正確，並未對所有產品全面漲價80%。（路透）
市場傳出因應成本上漲，三星（Samsung）記憶體代理商發出漲價通知，即日起三星所有記憶體產品價格將上漲80%。對此，三星表示，市場傳言並不正確，並未對所有產品全面漲價80%。（路透）

市場傳出因應成本上漲，三星（Samsung）記憶體代理商發出漲價通知，即日起三星所有記憶體產品價格將上漲80%。對此，三星表示，市場傳言並不正確，並未對所有產品全面漲價80%。

市場消息指出，因全球半導體市場發生重大變化，包括供應限制和上游製造成本大幅上漲，三星代理商因此發出調漲通知。

不過，記憶體模組廠受訪時表示，目前並未收到相關漲價通知。另有模組廠指出，三星記憶體價格確實將延續漲勢，但原廠並未給出具體的漲價幅度。

三星 記憶體模組 市場

延伸閱讀

謝金河點名記憶體掀浪…南亞科、旺宏、群聯全被喊到！網怒：閉嘴啦

昕力資訊獲記憶體大咖進駐 股價暴漲至熔斷

億而得eNVM布局成形 權利金動能續航

這 ETF 擁記憶體三成 規模三周不到暴衝60%

相關新聞

記憶體全面漲價80%？三星：傳言不正確

市場傳出因應成本上漲，三星（Samsung）記憶體代理商發出漲價通知，即日起三星所有記憶體產品價格將上漲80%。對此，三...

台積電發聲憂心綠電開發 童子賢：昂貴能源不利產業發展

國科會昨（21）日召開委員會議，據轉述，民間委員代表、台積電資深副總何麗梅會中表達對綠電開發憂心，並提及若政府科技預算不...

SpaceX擴大下單台鏈 低調訪台鎖定昇達科、華通

特斯拉執行長馬斯克衝刺低軌衛星布局，旗下全球低軌衛星龍頭SpaceX組團來台，近期低調密訪供應鏈，重點對象鎖定衛星通訊酬...

三星祕密武器可強化散熱 搶單2奈米

三星晶圓代工近期積極招攬2奈米客戶，要搶台積電手中蘋果、高通先進製程訂單，製程突破關鍵解密。三星近期公布自家Exynos...

AI、高速運算晶片解熱問題複雜 先進封裝台鏈放大招

隨著AI、高速運算（HPC）晶片效能愈來愈高，解熱問題更複雜，半導體先進封裝與高階測試重要性快速提升，台積電、日月光投控...

美光收購力積電銅鑼廠 雙贏效應解析！從交涉到拍板僅花2個月「時間就是金錢」

力積電宣告以18億美元出售銅鑼廠予美光，並獲美光預約HBM後段晶圓製造產能，然而業界更關注的，是美光未來將對力積電提供何種技術移轉，助其切入重點戰區。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。