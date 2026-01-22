昕力資私募 群聯電子執行長潘健成認購4.3%躍居前十大股東

快訊

聯合報／ 記者簡永祥/台北即時報導
昕力資訊董事長姚勝富表示結盟群聯，是強強聯手，將為營運帶來正向動能。圖／昕力資提供
昕力資訊（7781）今日發布重大訊息，董事會通過私募普通股2.58萬張，應募人為群聯電子執行長潘健成，每股私募價格3.87元，募資總金額9984萬元。本次私募完成後，潘健成將躍居前十大股東，持股比例達4.3%。昕力資正式宣告結盟群聯電子，強強聯手將為營運帶來正向動能。

董事長姚勝富表示，昕力資在AI全方位解決方案領域耕耘已久，AI軟、硬體實力兼具。本次合作整合群聯電子獨家GPU搭配SSD的記憶體擴增技術，推出「企業主權AI」全方位解決方案，可協助企業以合理成本建立專屬自主AI系統，回應企業對資料主權與資安的實際需求。

姚勝富指出，昕力資目前在AI、資安、數位轉型、ESG四大產品線共有十數個產品，透過群聯電子獨家硬體的整合，可將所有產品快速整合成為「AI一體機」進行銷售，滿足客戶對AI硬體的剛性需求，且能縮短原有軟體之銷售週期，提升專案推進效率。

此外，昕力資同時也與亞馬遜雲端運算服務（AWS）、谷歌（Google）以及微軟（Microsoft）等國際大廠展開密切合作，可為金融、保險、醫療、政府機關等高合規需求客戶，提供企業AI升級與系統整合服務，拓展中大型客戶市場。

