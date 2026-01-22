星鏈在台落地服務 .卡在法規

經濟日報／ 記者余弦妙黃晶琳／台北報導

全球低軌衛星龍頭SpaceX近期組團來台密訪供應鏈，要擴大下單台廠，業界關注相關訂單動向之餘，同步聚焦此行是否能和政府談妥，讓其Starlink（星鏈）衛星寬頻服務在台落地服務。

惟知情人士透露，台灣非常歡迎SpaceX來台運營低軌衛星業務，但礙於現行法規與SpaceX的經營策略不符，短期尚難實現。

近年台灣積極發展衛星通訊，電信龍頭中華電信（2412）打造高、中、低軌衛星，擴大高軌衛星布局，獨家引進中軌及低軌衛星合作夥伴SES、OneWeb衛星通訊服務；Amazon LEO將在2026年涵蓋全球（包含台灣）並推出服務，台灣部分據傳可能攜手遠傳登台。

全球前三大低軌衛星營運商中，OneWeb已經登台，Amazon LEO即將登台，最大的SpaceX卻遲遲未在台灣提供服務，成為近年產官學界關注焦點。

業界分析，相較OneWeb等衛星業者，以「代理」方式落地台灣，SpaceX則希望設置獨資子公司提供服務。這正是卡關焦點，因為台灣現行電信法規規定外資持股比率不能超過49%，雙方在法規面無法達成共識。

不具名官員表示，SpaceX團隊此行主要是拜訪供應鏈，並未談及落地台灣議題。要落地確實面臨法規問題，幾年前有談過，但沒有結論。數發部則表示，仍歡迎SpaceX來台。

SpaceX 低軌衛星 中華電信

延伸閱讀

就市論勢／矽光子、衛星鏈 有看頭

璟德2025年EPS 9.42元

佐茂 打入美系低軌衛星鏈

啟碁2025年 EPS 6.41元 拚績增雙位數

相關新聞

美光加持…力積電啟動DRAM製程精進計畫 爭取缺貨商機

記憶體景氣快速翻升，與美光簽訂合作意向書後，力積電隨即展開DRAM製程精進計畫，以回應下游記憶體IC設計客戶發展容量更高...

台積電發聲憂心綠電開發 童子賢：昂貴能源不利產業發展

國科會昨（21）日召開委員會議，據轉述，民間委員代表、台積電資深副總何麗梅會中表達對綠電開發憂心，並提及若政府科技預算不...

AI、高速運算晶片解熱問題複雜 先進封裝台鏈放大招

隨著AI、高速運算（HPC）晶片效能愈來愈高，解熱問題更複雜，半導體先進封裝與高階測試重要性快速提升，台積電、日月光投控...

SpaceX擴大下單台鏈 低調訪台鎖定昇達科、華通

特斯拉執行長馬斯克衝刺低軌衛星布局，旗下全球低軌衛星龍頭SpaceX組團來台，近期低調密訪供應鏈，重點對象鎖定衛星通訊酬...

三星祕密武器可強化散熱 搶單2奈米

三星晶圓代工近期積極招攬2奈米客戶，要搶台積電手中蘋果、高通先進製程訂單，製程突破關鍵解密。三星近期公布自家Exynos...

黃仁勳：AI創造就業機會 營建、鋼鐵等工人年薪上看六位數美元

輝達執行長黃仁勳21日表示，AI開啟人類史上最大規模的基礎建設工程，AI不會取代人力，還會創造就業機會，而且不認為鉅額的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。