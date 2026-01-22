黃仁勳月底訪陸 爭取銷售輝達H200晶片

經濟日報／ 編譯劉忠勇季晶晶／綜合外電

彭博引述知情人士報導，輝達執行長黃仁勳計劃元月底前往中國大陸，親自爭取旗下H200晶片重新打進大陸市場。

黃仁勳預計元月底再度訪台，並參加輝達台灣分公司30日的尾牙。知情人士透露，黃仁勳預計也將到訪北京，但目前尚不清楚是否會與中國大陸高層官員會面。

這趟大陸行是黃仁勳每年此時例行的行程，但卻是輝達的關鍵時刻。美國已放寬AI處理器出口中國大陸市場限制，允許輝達H200晶片銷陸，但大陸官方尚在評估進口的晶片數量。據彭博早先報導，北京計劃最快在本季有限度地批准H200晶片進口。

知情人士說，基於安全考量，北京當局將禁止軍方、敏感政府機構、關鍵基礎設施及國營事業使用H200晶片。中國大陸政府過去對蘋果硬體裝置及美光生產的晶片等外國產品，也採取相同的限制措施。

