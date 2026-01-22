黃仁勳：AI創造就業機會 營建、鋼鐵等工人年薪上看六位數美元

經濟日報／ 編譯林文彬陳苓／綜合外電
輝達執行長黃仁勳21日表示，AI開啟人類史上最大規模的基礎建設工程，AI不會取代人力，還會創造就業機會，而且不認為鉅額的AI投資會帶來泡沫。

黃仁勳出席世界經濟論壇（WEF）年會並發表演說，釋出以上訊息。他把AI產業比喻成「五層蛋糕」，最底層是能源，接著依序是晶片、雲端基礎設施、AI模型與應用，應用就像蛋糕頂部的櫻桃，可用於金融服務業、製造業等，這是經濟益處產生之處。但重要的是，這些運算平台需要底下各層，全球為此見證人類史上最大的基礎設施工程。

他認為，AI和機器人會改變工作本質，而非消滅。他說，AI將創造很多工作，需要很多電工、營建工、鋼鐵工人、網路技師等，來安裝設備等，預測這些人年薪將達到「六位數美元」。

部分投資人質疑，AI的高額支出是否合理、憂慮AI泡沫即將破滅。黃仁勳表示，龐大投資導致AI泡沫之說，但投資金額如此高昂，是因需要打造AI各層所須的基礎建設，他認為有非凡商機，所有人都應該參與。

黃仁勳說，AI泡沫的測試良方之一，是看輝達的繪圖處理器（GPU），這些GPU廣為使用，現在要租借難度極高。GPU租借的現貨價上揚，不只最新一代產品，連兩代之前的產品也是，理由是AI公司大增，更多公司投入預算研發。

輝達正等待北京決定是否允許陸企訂購該公司先進晶片，黃仁勳據傳本月底將走訪大陸，但他在WEF年會上未談論這個議題。Anthropic執行長阿莫戴把輝達H200晶片銷往中國大陸，比喻成賣核武給北韓，

微軟執行長納德拉則在WEF上警告，除非AI的應用能擴及科技巨人的企業和富裕經濟體之外，否則將面臨淪為投機泡沫的風險。

不過，納德拉也強調，他很有信心AI將為各行各業帶來變革，例如協助研發新藥。他說：「我非常有信心這個技術事實上將以雲端和行動通訊為基礎，以更快的速度普及，並扭轉生產力曲線。」

