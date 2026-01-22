AI、高速運算晶片解熱問題複雜 先進封裝台鏈放大招
隨著AI、高速運算（HPC）晶片效能愈來愈高，解熱問題更複雜，半導體先進封裝與高階測試重要性快速提升，台積電（2330）、日月光投控（3711）、力成（6239）、京元電（2449）等台廠都重兵部署搶商機。
業界指出，台積電晶圓代工技術稱霸業界，先進封裝助攻是關鍵之一，目前台積電先進封裝產能滿載；日月光投控方面，在CoWoS、扇出型封裝與系統級封裝等技術布局齊全；力成則推出對標CoWoS-L的PiFO先進封裝技術；京元電深耕高功耗AI晶片測試，台廠全面卡位龐大商機。
台積電受惠輝達、超微及雲端服務商AI訂單湧入，CoWoS先進封裝產能長期滿載，持續擴充CoWoS與SoIC製程與業務委外。業界指出，CoWoS已成為整合先進製程邏輯晶片與HBM記憶體的關鍵平台，在不單純依賴微縮下提升效能與能耗表現，是AI晶片量產的核心技術之一。
日月光投控體系是台積電相關業務合作夥伴，旗下日月光半導體與矽品近期持續加碼資本支出，擴充先進封裝與測試產能。業界點出，在封測領域中，日月光投控在CoWoS、扇出型封裝與系統級封裝等技術布局最為齊全。
力成鎖定台積電產能高度集中於輝達的結構缺口，切入「非輝達陣營」AI晶片市場，推出對標CoWoS-L的PiFO先進封裝技術，採面板級封裝與玻璃基板，主打散熱與成本優勢。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言