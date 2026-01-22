三星祕密武器可強化散熱 搶單2奈米

經濟日報／ 記者尹慧中/台北報導
三星晶圓代工近期積極招攬2奈米客戶，要搶台積電手中蘋果、高通先進製程訂單，製程突破關鍵解密。（路透）
三星晶圓代工近期積極招攬2奈米客戶，要搶台積電（2330）手中蘋果、高通先進製程訂單，製程突破關鍵解密。三星近期公布自家Exynos 2600晶片設計，採用突破性的扇出晶圓級封裝HPB（FoWLP-HPB），突破當前行動處理器因散熱限制而無法發揮極致效能的問題，被外界認為是對抗台積電先進封裝與先進製程的另一方案。

業界指出，三星晶圓代工過去的先進封裝方案包括2.5D封裝（I-Cube和H-Cube）以及3DIC（X-Cube）的一條龍技術，近期則向蘋果、高通等大廠積極宣傳FoWLP-HPB封裝技術。

外電報導，三星宣稱，FoWLP-HPB技術透過在處理器上增加散熱模塊，強化散熱能力，讓行動處理器具備更大的超頻潛力，希望讓這項技術成為推動整個安卓手機陣營效能再升級的幕後功臣。過去相關技術已導入伺服器和PC，有望首次應用於智慧手機處理器。

三星希望運用先進封裝技術增加代工客戶數量。三星晶圓代工本身六成產能自用為主，其他代工產能近期已公開大客戶，包含簽長約的特斯拉、高通等。

台積電2奈米今年預計放量，先前2奈米開發並非一帆風順，現在開發至第二代2奈米GAA方案（SF2P），去年年中完成基礎製程設計套件（PDK），市場則正觀察終端採用的情況。

業界說，三星過去3奈米家族量產不順，還有晶片散熱問題，台積電因此拿下大批客戶。三星現在公開旗下Exynos 2600晶片採用的新封裝與散熱技術，改善了弱點，目標是爭取競爭對手2奈米和3奈米製程的重要客戶。

高通執行長艾蒙先前證實，高通部分晶片會採三星2奈米技術生產，台積電2奈米先進製程是否「掉單」引發關注。但半導體業界認為不必替台積電擔心，主要有兩大原因，首先高通歷年策略都希望採雙重供應商，加上台積電先進製程產能供不應求，三星晶圓代工接到外溢的訂單。

高通過往多次重啟雙重供應商代工也遇到挑戰，例如原先三星為高通操刀驍龍8 Elite 2以及驍龍8s Elite生產，但散熱不佳，多數晶片後來轉至台積電代工，連三星旗艦機種都安裝台積電生產的高通晶片，Galaxy S25在美國熱銷，亮點之一是台積電3奈米生產高通晶片性能優異。台積電無論如何，都是蘋果與非蘋陣營背後重要推手。

台積電 三星 高通

美光加持…力積電啟動DRAM製程精進計畫 爭取缺貨商機

記憶體景氣快速翻升，與美光簽訂合作意向書後，力積電隨即展開DRAM製程精進計畫，以回應下游記憶體IC設計客戶發展容量更高...

台積電發聲憂心綠電開發 童子賢：昂貴能源不利產業發展

國科會昨（21）日召開委員會議，據轉述，民間委員代表、台積電資深副總何麗梅會中表達對綠電開發憂心，並提及若政府科技預算不...

AI、高速運算晶片解熱問題複雜 先進封裝台鏈放大招

隨著AI、高速運算（HPC）晶片效能愈來愈高，解熱問題更複雜，半導體先進封裝與高階測試重要性快速提升，台積電、日月光投控...

SpaceX擴大下單台鏈 低調訪台鎖定昇達科、華通

特斯拉執行長馬斯克衝刺低軌衛星布局，旗下全球低軌衛星龍頭SpaceX組團來台，近期低調密訪供應鏈，重點對象鎖定衛星通訊酬...

黃仁勳：AI創造就業機會 營建、鋼鐵等工人年薪上看六位數美元

輝達執行長黃仁勳21日表示，AI開啟人類史上最大規模的基礎建設工程，AI不會取代人力，還會創造就業機會，而且不認為鉅額的...

