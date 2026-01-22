被動元件市場掀漲價潮 華新科晶片電阻下月調價上看二成

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
被動元件大廠華新科對客戶發出漲價通知，將從2月1日起調升所有晶片電阻產品線報價。 讀者／提供
被動元件市場掀起<a href='/search/tagging/2/漲價' rel='漲價' data-rel='/2/104997' class='tag'><strong>漲價</strong></a>潮。示意圖。聯合報系資料照
被動元件市場掀起漲價潮，華新麗華（1605）集團旗下華新科（2492）對客戶發出漲價通知，將從2月1日起調升所有晶片電阻產品線報價，業界透露漲幅上看二成，漲價效益將助力華新科營運走強。

華新科是繼台灣被動元件龍頭國巨、大陸最大晶片電阻廠厚聲之後，又一家宣布調升晶片電阻報價的被動元件大廠，透露這波價格漲勢銳不可擋，產業進入新一波漲價周期態勢確立。

華新科指出，已正式通知客戶，自2月1日起，針對尺寸0201至1206、涵蓋全阻值範圍的晶片電阻產品進行價格調整，具體調整幅度將依各產品規格、型號及種類另行提供詳細方案，由公司業務團隊與客戶進一步說明。

華新科在通知中指出，近年全球產業環境挑戰加劇，人力、電力及原物料成本持續上升，核心金屬材料如銀、鈀、鎳、錫、銅等，受市場波動影響，成本壓力明顯提高。

華新科指出，過去一段時間，該公司已透過內部控管與營運優化吸收部分成本，惟隨新應用市場持續發展、產能需求同步提升，整體營運成本逐步累積，經審慎評估後，決定啟動價格調整，以反映實際成本結構與市場狀況。

華新科強調，此次價格調整是在多方權衡後所做的必要措施，未來將持續致力於提供穩定供應、高品質產品與即時支援服務，並與客戶攜手因應市場變化，維持長期合作關係。

在華新科之前，國巨已率先宣布，自2月1日起調漲部分晶片電阻價格，調整品項涵蓋RC0402、RC0603、RC0805、RC1206 等系列，而在國巨漲幅約落在10%至20%區間，業界預期，華新科此次調整幅度不會低於國巨水準，且將依產品等級與應用別呈現差異化調整。

相關漲價效應也已在大陸供應鏈擴散．日前大陸大型被動元件代理商已陸續接獲國巨轉投資凱美的漲價通知，業界認為在通路商點名，國巨、華新科與厚聲等一線、二線廠已啟動首波調漲，將帶動通路端備貨意願升溫。

綜觀來看，過去數年被動元件供給相對充裕，通路商備貨意願偏低，庫存水位一路下探，目前多已回到安全水位以下，然而在AI伺服器、資料中心與規格升級需求支撐下，足以抵銷部分消費性電子疲弱，加上原材料價格推力明確，形成價格上揚的驅動力。

華新科 國巨

