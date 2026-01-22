中美晶轉型 製造、服務並重
徐秀蘭身兼中美晶（5483）與環球晶（6488）董事長，對中美晶今年的展望，她認為「會是一個很不一樣的年」，其他集團轉投資事業現應當也會很精彩，不論在本業或轉投資，都將會是精彩的一年，「非常有機會」可以做得不錯。
徐秀蘭表示，中美晶發展到今年已有45年歷史，並做了很大轉型，已不只是純製造業，而是製造與服務並重，已成立一家公司專門做能源服務，負責包括興建電廠、賣綠電與憑證、節電顧問等，也有儲能事業，所以今年可預期營收中服務業務的比重將會上升。
同時，在中美晶的各項轉投資中，除了業績占比最高的環球晶，徐秀蘭說，朋程年度業績持續創新高，今年表現依然可期。在台特化方面，單月業績已突破3億元，今年同樣可以期待，出貨量也有機會再創新高，並持續推出新產品。宏捷科的表現也滿好，今年會繼續努力。
