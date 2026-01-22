環球晶美國拓點 有很多擴充機會

台美關稅談判底定，環球晶（6488）董事長徐秀蘭昨（21）日表示，232條款與對等關稅這兩件事情敲定，對台灣是鬆了一口氣，「非常正面」。

徐秀蘭提到，232條款宣布一小部分答案，對先進製程有特定規範，但在矽晶圓方面尚未提及。不過美國政府釋出訊息很清楚正面，肯定並提供獎勵把半導體製造業帶到美國。

環球晶陸續在全球六大據點擴產，包括美國德州12吋新廠與密蘇里州12吋絕緣層上覆矽（SOI）晶圓廠，已經小量出貨且逐月增量。徐秀蘭預計，今年底或明年上半有機會見到密蘇里12吋SOI產能達高稼動率，德州新廠因為是完全垂直整合，爬升速度稍微慢一點，但仍非常樂觀。

針對德州新廠第二期啟動時程，徐秀蘭指出，只要市場存在，客戶需要，就能增加新產能；如果價錢合理，雙方願意給予承諾，非常樂意進一步擴充。德州新廠現在只有一期，可以擴建到六期，有很多擴充機會，第二期已先進行初步設計，規模可能與第一期相同。密蘇里12吋廠規劃的二期規模可能比一期略小。

徐秀蘭同時提到，已根據美國晶片法案獲得第一筆補助金額，先進製造投資稅負抵免（AMIC）部分，去年10月已進行首次申報。