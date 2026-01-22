AI耗能 半導體用電攀升

AI帶動半導體與電子產業動能升溫，台灣綜合研究院昨（21）日公布2025年12月EPI電力景氣指數，全國高壓以上產業用電量年增1.48%，電力景氣燈號續亮紅燈，其中半導體用電年增10.78%，呈雙位數成長，反映AI浪潮推升經濟動能，用電持續成長。

台綜院指出，受惠AI應用快速擴展，高效能運算、雲端服務與資通訊產品需求暢旺，帶動半導體先進製程、先進封裝與高速運算相關產能滿載，用電成長再度走強。2025年12月半導體用電量占台電AMI（智慧電表）產業用電比重已逾三成。

從用電結構觀察，12月台電高壓以上產業用電年增1.59%，其中製造業用電成長0.95%，服務業用電成長4.25%。就各產業別來看，製造業呈明顯分歧。台綜院指出，電腦、電子與半導體產業在國際科技大廠AI資本支出穩定擴張帶動下，用電與外銷訂單同步成長，12月製造業外銷訂單年增43.8%，景氣維持穩健擴張；反觀鋼鐵、紡織、化學材料等傳統產業，仍受關稅衝擊、國際需求疲弱及供給過剩影響，用電表現偏弱，電力景氣燈號多維持藍燈。

其中，半導體業12月用電年增10.78%，電力景氣燈號已連九月亮紅燈；電腦、電子及光學製品業用電年增9.8%，同樣呈現熱絡紅燈，反映AI伺服器、資料中心與資通訊設備需求持續擴張。