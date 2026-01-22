台積電發聲憂心綠電開發 童子賢：昂貴能源不利產業發展

國科會昨（21）日召開委員會議，據轉述，民間委員代表、台積電（2330）資深副總何麗梅會中表達對綠電開發憂心，並提及若政府科技預算不足，台積電願與政府搭配，投入淨零科技研發；民間委員、和碩董事長童子賢表示，太昂貴能源不利產業發展，要民眾負擔高電價也不公平。

國科會昨日委員會議討論自明年起為期四年的淨零科技創新方案。面對我國2030年較基準年（2005年）減碳28±2%的階段性目標，政府已規劃「淨零科技方案（2023-2026年）」；國科會現啟動規劃下階段「淨零科技創新方案」（2027-2030年），預估約500億元科技預算。

國科會主委吳誠文表示，我國對低碳能源需求升高，國科會支持學研界投入低碳能源研發，包括新核能。

吳誠文也表示，未來低碳能源都要符合安全、發電過程廢棄物或燃料對環境危害疑慮須降到最低，以及營運電廠都要得到民眾認同。

童子賢接著說，未來低碳能源不只要符合上述三原則，也須考慮新能源成本要符合產業發展需要，太過昂貴能源都不利於產業發展；且即便產業負擔得起昂貴能源，但這是產業發展需求，不能讓民眾也負擔很高電價，這對民眾不公平。

昨日委員會議亦討論2027年科技預算規劃。吳誠文表示，2027年度科技預算先期規劃總額度為1,850億元，主要圍繞半導體、AI等，不僅確保台灣在前瞻製程優勢，也希望相關技術持續發展，布局下世代製造技術，同時在成熟製程上維持創新動能，並擴至應用端，協助各行各業發展。目標打造台灣成為AI時代領航者，他期盼未來立法院能給予支持。

國科會科技辦執行秘書張振豪表示，先期規劃2027年科技預算需求1,850億元，將持續整合跨部會，落實推展「五大信賴產業」及「AI新十大建設推動方案」、「大南方新矽谷推動方案」、「晶片驅動台灣產業創新方案」、「次世代通訊科技發展方案」、「智慧機器人產業推動方案」、「高齡科技產業行動計畫」、「海洋科技方案」、「淨零科技創新方案」等政策方案，並透過AI科技轉化為實質生活應用，期望讓百工百業經濟蓬勃成長，打造全民智慧生活圈。