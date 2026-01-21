公平會上修標準 不列入獨占認定範圍的總銷售門檻調至30億元

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

公平會21日委員會議決議，將「不列入獨占事業認定範圍之總銷售金額門檻」由現行20億元，調高至30億元，這金額主要是依事業上一會計年度總銷售金額訂定，未達該金額之事業原則得不列入獨占事業認定範圍。

公平會表示，「不列入獨占事業認定範圍之總銷售金額門檻」於公平交易法2015年修法時，修正授權由主管機關視經濟發展情況之變動，適時調整公告金額，公平會因此在2015年3月4日調整公告金額為20億元。

鑒於前開總銷售金額門檻公告迄今已逾10年，經公平會審酌此期間我國經濟成長及事業銷售金額等經濟發展情況之變動後，調整公告金額為30億元，並經徵詢各界意見後，經這次委員會議決議發布施行。

公平會提醒，公平交易法雖然不禁止獨占事業之存在，但禁止獨占事業從事濫用市場地位，妨礙公平競爭之行為，倘事業之設立或事業所提供之商品或服務進入相關市場，受法令、技術之限制或有其他足以影響市場供需可排除競爭能力之情事者，依公平交易法第8條第3項，公平會仍得認定其為獨占事業。

公平會 市場 會議

