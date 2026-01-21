快訊

工人因AI成當紅炸子雞？黃仁勳點名未來年薪「6位數美元」職業

阿蘇火山氣體濃度過高 失聯直升機搜尋困難…傍晚暫停明天繼續

最適合旅遊！不是東京大阪京都 日本一城市網大推：以後還要來

台積電憂綠能開發願出資投入淨零科研 童子賢憂昂貴電價對民眾不公平

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
和碩董事長童子賢。聯合報資料照，記者吳凱中／攝影
和碩董事長童子賢。聯合報資料照，記者吳凱中／攝影

國科會21日召開委員會議，討論自2027年起為期四年淨零科技創新方案。據轉述，民間委員代表、台積電（2330）資深副總何麗梅在會中表達她對綠電開發憂心，並提及若政府科技預算不足，台積電願與政府搭配，投入淨零科技研發。另一位民間委員童子賢則表示，太昂貴能源不利產業發展，且要民眾負擔高電價也不公平。

面對我國2030年較基準年（2005年）減碳28±2%的階段性目標，政府已「淨零科技方案(2023-2026年)」；國科會現啟動規畫下階段「淨零科技創新方案」（2027-2030年）規畫約500億元科技預算。國科會主委吳誠文表示，我國對低碳能源需求升高，國科會支持學研界投入低碳能源研發，包括新核能。

吳誠文也表示，未來低碳能源都要符合安全、發電過程廢棄物或燃料對環境危害疑慮須降到最低，以及營運電廠都要得到民眾認同。

童子賢接著說，未來低碳能源不只要符合上述三原則，也須考慮新能源成本要符合產業發展需要，太過昂貴能源都不利於產業發展；而且，即便產業負擔得起昂貴的能源，但這是產業發展需求，不能讓民眾也負擔很高電價，這對民眾不公平。

吳誠文表示，感謝台積電願意出錢投入淨零科研，同時他也認同童子賢看法，國內要有合理且負擔得起電價。

科技 台積電 電價 童子賢 廢棄物

延伸閱讀

鄭麗君：院級平台結合公民創新力量 盼淨零轉型走出台灣模式

台灣要認份走向核綠共存！童子賢喊冷氣該開就開 它們才須減碳...看地緣政治

童子賢：墨國高關稅 政策矛盾

企業迎合川普赴美設廠 童子賢揭1潛在風險「只能不硬幹」

相關新聞

半導體吃電驚人！去年12月半導體用電成長雙位數 占產業用電量逾3成

台灣綜合研究院發布台灣EPI電力景氣指數。受AI浪潮持續擴散，高效能運算，去年12月帶動半導體產業用電持續走高，用電成長...

台積電憂綠能開發願出資投入淨零科研 童子賢憂昂貴電價對民眾不公平

國科會21日召開委員會議，討論自2027年起為期四年淨零科技創新方案。據轉述，民間委員代表、台積電（2330）資深副總何...

劉揚偉：電電公會打造海外製造中心 布局墨西哥、波蘭、美國、印度

台灣區電機電子工業同業公會（TEEMA）21日晚間舉辦「114 年度歲末感恩聯誼餐會」，針對「推動 TEEMA 科學園區...

台積電今年毛利率估超過60% 在美投資額料再攀升

彭博分析師指出，台積電推出「N2」2奈米製程後，之後隨著技術繼續進化，將擴大領先優勢，更加鞏固全球晶圓代工龍頭的地位，擁...

宏碁搶攻教育商機 推出首款專為學生族群打造的Chromebook

宏碁（2353）21日發表全新Acer Chromebook Spin 311與Acer Chromebook 311，...

「2026半導體仍是好年」 徐秀蘭：環球晶Q1觸底回升 德州二期下半年拍板

太陽能廠中美晶（5483）以及矽晶圓廠環球晶（6488）董事長徐秀蘭21日表示，2026年半導體產業仍會是「非常好的一年...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。