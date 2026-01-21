台積電憂綠能開發願出資投入淨零科研 童子賢憂昂貴電價對民眾不公平
國科會21日召開委員會議，討論自2027年起為期四年淨零科技創新方案。據轉述，民間委員代表、台積電（2330）資深副總何麗梅在會中表達她對綠電開發憂心，並提及若政府科技預算不足，台積電願與政府搭配，投入淨零科技研發。另一位民間委員童子賢則表示，太昂貴能源不利產業發展，且要民眾負擔高電價也不公平。
面對我國2030年較基準年（2005年）減碳28±2%的階段性目標，政府已「淨零科技方案(2023-2026年)」；國科會現啟動規畫下階段「淨零科技創新方案」（2027-2030年）規畫約500億元科技預算。國科會主委吳誠文表示，我國對低碳能源需求升高，國科會支持學研界投入低碳能源研發，包括新核能。
吳誠文也表示，未來低碳能源都要符合安全、發電過程廢棄物或燃料對環境危害疑慮須降到最低，以及營運電廠都要得到民眾認同。
童子賢接著說，未來低碳能源不只要符合上述三原則，也須考慮新能源成本要符合產業發展需要，太過昂貴能源都不利於產業發展；而且，即便產業負擔得起昂貴的能源，但這是產業發展需求，不能讓民眾也負擔很高電價，這對民眾不公平。
吳誠文表示，感謝台積電願意出錢投入淨零科研，同時他也認同童子賢看法，國內要有合理且負擔得起電價。
