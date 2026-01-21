劉揚偉：電電公會打造海外製造中心 布局墨西哥、波蘭、美國、印度

台灣區電機電子工業同業公會（TEEMA）21日晚間舉辦「114 年度歲末感恩聯誼餐會」，針對「推動 TEEMA 科學園區」方面，理事長劉揚偉表示，全球變局提醒台灣產業必須更積極、前瞻地布局國際。公會已啟動 TEEMA 科學園區計畫，以「大帶小、一起走、一起強」為核心精神，協助會員進入國際供應鏈，打造結合 AI、ESG 與生活機能的智慧園區。

TEEMA 科學園區規劃布局墨西哥、波蘭、美國與印度四大據點，分別作為北美、歐洲、高階製造及南亞製造中心，並已展開海外場勘與評估作業，後續將舉辦招商說明會，廣邀會員共同參與。

TEEMA「114 年度歲末感恩聯誼餐會」，邀集政府代表、產業先進、公會理監事與會員齊聚一堂，在歲末年終之際交流產業趨勢、凝聚共識。經濟部龔明鑫部長、國發會葉俊顯主委親臨致詞，肯定電電公會對台灣經濟發展的關鍵貢獻，並表達政府將持續與產業並肩合作，共同因應全球供應鏈重組與產業轉型挑戰。

在市場拓展方面，電電公會持續擴大海內外展覽布局，組團參與全球 86 項國際展覽，並精選重要國際大展打造國家形象館，全面提升台灣電子產業的國際能見度；國內則透過台北國際車用電子展、台北國際電子展暨人工智慧與物聯網展，為會員打造實質商機平台。

劉揚偉在致詞時表示，過去一年全球政經局勢劇烈變化，地緣政治升溫、供應鏈快速重組、關稅與市場不確定性提高，產業正承受前所未有的外部壓力。公會對於行政院談判團隊以及政府相關部門，在這段期間為台美關稅談判所投入的努力與辛勞，表達高度肯定與感謝！

劉揚偉說，電電公會後續也會全力配合政府的執行規劃與產業政策方向！攜手產官學界的夥伴們並肩前行，持續為台灣產業創造更多的價值！

他指出，目前擁有超過 3,000 家會員，涵蓋 17 大產業類別，其中近八成為中小企業，是台灣產業鏈中最重要的支柱。2024 年台灣工業總產值約 19.3 兆元，其中 ICT 產值達 8.63 兆元、占比 44.6%，而2025年1-9月台灣工業總產值約15.4兆元，其中ICT產值達7.78兆元，占比50.5%。

再細部分析，ICT產值其中94%的產值由電電公會會員共同貢獻，凸顯 TEEMA 在台灣產業發展中的關鍵地位。公會也深知中小企業在全球變局中承受較高風險、資源相對有限，因此持續挺身而出，成為會員最堅實的後盾。

同時，劉揚偉表示，《產業建言白皮書》預計10月正式對外發表，白皮書將聚焦「政策環境優化、產業升級轉型與國際布局」三大主軸，並以 TEEMA 科學園區為核心，推動大企業帶動中小企業、跨域整合與國家隊合作模式，建構具韌性與可持續性的產業生態系，協助會員共同因應全球經貿挑戰。