聯發科聯手宏碁搶教育大餅
宏碁（2353）衝刺歐洲教育市場，於英國教育技術及設備展覽會BETT UK舉行期間發表新一代Chromebook ，為首批搭載全新聯發科（2454）Kompanio 540處理器的教育市場Chromebook，鎖定學生族群需求。法人看好，宏碁新品上市，有望為上半年業績增添新動能。
BETT 2026於1月21日至23日於英國倫敦舉行，該展會為全球教育領域的盛會，也是全球最大最具影響力的教育教學儀器設備展。
宏碁新機為首批搭載全新聯發科Kompanio 540處理器的教育市場Chromebook。全新Acer Chromebook採用強化耐用設計，可因應校園使用環境，協助學校延長設備使用年限、降低整體擁有成本。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言