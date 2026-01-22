聯發科聯手宏碁搶教育大餅

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

宏碁（2353）衝刺歐洲教育市場，於英國教育技術及設備展覽會BETT UK舉行期間發表新一代Chromebook ，為首批搭載全新聯發科（2454）Kompanio 540處理器的教育市場Chromebook，鎖定學生族群需求。法人看好，宏碁新品上市，有望為上半年業績增添新動能。

BETT 2026於1月21日至23日於英國倫敦舉行，該展會為全球教育領域的盛會，也是全球最大最具影響力的教育教學儀器設備展。

宏碁新機為首批搭載全新聯發科Kompanio 540處理器的教育市場Chromebook。全新Acer Chromebook採用強化耐用設計，可因應校園使用環境，協助學校延長設備使用年限、降低整體擁有成本。

教育 Chromebook 宏碁

台積電發聲憂心綠電開發 童子賢：昂貴能源不利產業發展

國科會昨（21）日召開委員會議，據轉述，民間委員代表、台積電資深副總何麗梅會中表達對綠電開發憂心，並提及若政府科技預算不...

SpaceX擴大下單台鏈 低調訪台鎖定昇達科、華通

特斯拉執行長馬斯克衝刺低軌衛星布局，旗下全球低軌衛星龍頭SpaceX組團來台，近期低調密訪供應鏈，重點對象鎖定衛星通訊酬...

三星祕密武器可強化散熱 搶單2奈米

三星晶圓代工近期積極招攬2奈米客戶，要搶台積電手中蘋果、高通先進製程訂單，製程突破關鍵解密。三星近期公布自家Exynos...

AI、高速運算晶片解熱問題複雜 先進封裝台鏈放大招

隨著AI、高速運算（HPC）晶片效能愈來愈高，解熱問題更複雜，半導體先進封裝與高階測試重要性快速提升，台積電、日月光投控...

美光加持…力積電啟動DRAM製程精進計畫 爭取缺貨商機

記憶體景氣快速翻升，與美光簽訂合作意向書後，力積電隨即展開DRAM製程精進計畫，以回應下游記憶體IC設計客戶發展容量更高...

黃仁勳：AI創造就業機會 營建、鋼鐵等工人年薪上看六位數美元

輝達執行長黃仁勳21日表示，AI開啟人類史上最大規模的基礎建設工程，AI不會取代人力，還會創造就業機會，而且不認為鉅額的...

