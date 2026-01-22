聯發科聯手宏碁搶教育大餅

宏碁（2353）衝刺歐洲教育市場，於英國教育技術及設備展覽會BETT UK舉行期間發表新一代Chromebook ，為首批搭載全新聯發科（2454）Kompanio 540處理器的教育市場Chromebook，鎖定學生族群需求。法人看好，宏碁新品上市，有望為上半年業績增添新動能。

BETT 2026於1月21日至23日於英國倫敦舉行，該展會為全球教育領域的盛會，也是全球最大最具影響力的教育教學儀器設備展。

宏碁新機為首批搭載全新聯發科Kompanio 540處理器的教育市場Chromebook。全新Acer Chromebook採用強化耐用設計，可因應校園使用環境，協助學校延長設備使用年限、降低整體擁有成本。