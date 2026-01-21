台積電今年毛利率估超過60% 在美投資額料再攀升

彭博分析師指出，台積電推出「N2」2奈米製程後，之後隨著技術繼續進化，將擴大領先優勢，更加鞏固全球晶圓代工龍頭的地位，擁有強力定價籌碼，今年全年毛利率預料將超過60%，在美國的投資額也預料將攀升，但有龐大現金當後盾。

分析師指出，台積電的2奈米製程節點將是主要成長趨力，需求來自智慧手機、AI繪圖處理器（GPU）及網路晶片，擴大領先三星電子與英特爾的優勢。AI與iPhone晶片需求熱絡、加上客製化AI晶片增產，都顯示2奈米與3奈米節點的需求提高。

隨著台積電接下來從N2逐步進展到2NP、1.6奈米及1.4奈米，將進一步擴大領先三星電子和英特爾的技術優勢。短期而言，先進節點和封裝供應可能依然緊俏，也增強台積電的定價權與主宰地位。

長期而言，AI製程訂單激增、轉向先進節點、以及超大規模雲端業者（hyperscaler）今年估將投資5,000億美元，預料將支撐台積電的成長軌道。

儘管在美國加速擴產、及美元疲軟等因素提高成本，但受到擁有強力定價籌碼、以及稱霸5奈米製程以下市場的支持，台積電今年毛利率預估將超過60%。分析師預估，N3、N5及N2等製程價格平均調漲10%（美國廠的調漲幅度更大），就足以抵銷成本壓力。

台積電在美國規劃的1,650億美元資本支出計畫，是要緩解地緣政治風險，並藉由把生產轉向更靠近關鍵客戶之處，加強供應鏈，在台美貿易協議下，這個支出額可能進一步提高。

分析師指出，雖然提高投資額可能會拉長達成損益平衡的時間，對利潤的抑制幅度可能超出2%-3%的指引，但只要擴增得知出符合市場需求，台積電980億美元的現金、及達到至少730億美元的自由現金流，應能支撐這些新增的支出。