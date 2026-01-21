力積電啟動DRAM製程精進計畫、擬升級P3廠產線 搶記憶體缺貨商機

晶圓代工廠力積電（6770）21日指出，繼與美光（Micron）簽訂合作意向書後，公司已展開DRAM製程精進計畫，以回應下游記憶體IC設計客戶對「更高容量、更快速度」DRAM的強勁需求，並爭取缺貨價揚帶來的商機。

據了解，力積電新竹12吋晶圓廠區目前擁有每月約5萬片的記憶體產能，主要以2x奈米製程為客戶提供DRAM、Flash代工服務。公司表示，全球DRAM市場因AI應用爆發呈現長期供不應求趨勢，近月以來明顯感受到客戶端需求壓力，因此決定啟動新投資計畫提升記憶體製程。

力積電說明，為爭取時效，董事會日前已針對投資新設備、提升DRAM製程的規畫通過增資案；後續將配合銅鑼廠售予美光、雙方策略合作合約預計於第2季簽訂，並待今年股東常會通過後，將依經營團隊規畫儘速展開設備採購作業，升級P3廠現有月產逾3萬片的DRAM生產線。

此外，依雙方已簽署的意向書，力積電除將長期提供美光DRAM後段先進封裝代工服務外，美光也將協助力積電P3廠DRAM製程精進。力積電看好，這項技術提升計畫若加速落地，除可協助國內外記憶體設計業者開發更高規格產品，也將讓WOW（晶圓堆疊）代工服務更具競爭力，進一步滿足大型終端客戶AI應用需求。