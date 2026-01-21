宜特點燃「三把火」：2奈米ALD、AI、矽光子CPO 2026年拚重返高成長

電子產品驗證服務公司宜特（3289）21日公告2025年第4季與全年財報，並在展望後市上釋出偏多訊號。宜特表示，2026年將由先進製程2奈米、AI高速運算、矽光子技術三大核心引擎驅動成長，經過2025年的蹲點深耕與體質調整，2026年可望是效益顯現、重返高成長軌道的關鍵一年。

在先進製程方面，宜特指出，為承接2026年即將爆發的ALD 2奈米新材料驗證，公司已在原子層沉積（ALD）技術與驗證分析完成卡位，協助客戶因應微縮製程的物理極限挑戰。

AI高速運算方面，面對全球CSP大廠競相開發自研AI晶片的熱潮，宜特表示，在ASIC驗證領域已掌握關鍵訂單，將持續推進相關高階驗證服務。

矽光子方面，宜特看好CPO成為AI資料中心傳輸新顯學，並指出攜手光焱科技布局的光電驗證平台，預計將在2026年隨市場需求放量而對營收帶來更明顯貢獻。

宜特也說明，2025年獲利未隨營收同步攀升，主因兩大策略性因素短期壓抑：一是提前布局ALD 2奈米新材料驗證與矽光子CPO量產，擴廠與研發擴編推升折舊與研發費用；二是第4季完成現金增資導致股本擴大、EPS出現稀釋，但公司強調增資是為充實營運資金、優化財務結構並強化國際布局。

另為協助子公司宜錦科技加速邁向資本市場，宜特董事會通過釋股並放棄宜錦現金增資認購，引進策略性投資人；後續完成作業後，宜特對宜錦直接及間接持股比率預計由74.58%降至36.83%。宜特指出，宜錦已具獨立運作實力，未來將以更彈性模式拓市，母公司則更聚焦核心驗證本業，透過分工與資源整合創造集團長期價值。

宜特2025年第4季合併營收12.31億元，季減3.48%、年增11.22%；毛利率25.6%，季增1.2個百分點、年減2個百分點；營益率4.8%，季減1.8個百分點、年減2.2個百分點。獲利部分，第4季歸屬母公司淨利5489.8萬元，季減26.01%、年減39.44%，每股稅後純益0.66元。

2025年全年方面，合併營收約48.43億元、年增11.44%，刷新公司成立以來歷史新高；全年毛利率27%，年減1個百分點；營益率7.3%，年減1.2個百分點。歸屬母公司淨利3.67億元、年減23.82%，全年稅後每股純益4.81元。